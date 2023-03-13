WhatsApp'a yeni eklenen emojileri gördünüz mü? Sohbetlere damga vuracak! 21 tane yüklendi

WhatsApp, beta programındaki Android kullanıcıları için kullanıma sunulan son güncellemesinde 21 yeni emojiyi tanıttı. "2.23.5.13" numaralı güncelleme, Unicode 15.0 kütüphanesinden pembe, açık mavi ve gri kalpler, zencefil, Wi-Fi, kuş, denizanası, kaz, titreyen yüz ve el dur işareti gibi yeni emojileri getiriyor.
Güncellemenin yayınlanma tarihi henüz açıklanmazken, beta programı kullanıcıları yeni emojileri Google Play Store'dan indirip kullanmaya başlayabilirler. Güncelleme şu anda yalnızca Android kullanıcıları için mevcut. iOS kullanıcılarının aynı güncellemeyi alıp almayacağına dair bir haber yok. Yeni emojilerin eklenmesi, artık sohbetlerinde kendilerini daha çeşitli ve yaratıcı bir şekilde ifade edebilecek olan WhatsApp kullanıcıları için sürpriz oldu.