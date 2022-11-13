TEKNOLOJİ
13 Kasım 2022 - 15:38

Whatsapp aldı başını gitti! Özellik üstüne özellikler geldi kullanıcılar şaşırdı! Kullanıcılar için ''Rahatsız Etme'' modu aktifleştirildi!

Hemen hemen herkesin telefonunda bulunan uygulamalardan olan Whatsapp gün geçtikçe kullanıcı sayısını arttırmaktadır. whatsapp her geçen gün yeni özelliklerini duyurmaya devam ederken şimdilerde ise ''Rahatsız Etme'' modu hakkında duyuru yaptı. Whatsapp'ın kısa sürede yoğun ilgi gören ''Rahatsız Etme'' özelliği hakkında merak edilenler haberimizde

TEKNOLOJİ
13 Kasım 2022 - 15:38
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Whatsapp aldı başını gitti! Özellik üstüne özellikler geldi kullanıcılar şaşırdı! Kullanıcılar için ''Rahatsız Etme'' modu aktifleştirildi!


İOS ve Android her telefonda bulunan whatsapp yeni özellikler için harekete geçti. Birbirinden kullanışlı özellikleriyle kullanıcılarına hizmet veren Whatsapp bu defa yaptı yapacağını. whatsapp yeni özellikleri bazı kullanıcılar tarafından önceden denenme fırsatı sunulurken şimdilerde ise gündemde olan ''Rahatsız Etme'' özelliği çok konuşuldu. whatsapp ''Rahatsız Etme'' özellik detayları beta sürümüyle kullanıcılara sunuldu. İşte detaylar...

WHATSAPP YENİ ÖZELLİK

WABetalnfon tarafından aktarılan bilgi doğrultusunda Whatsapp cevapsız çağrılar için ''Rahatsız Etme'' modunu aktifleştirdiğini belirtti. Yeni çıkan bu özellik sayesinde ise kişilerin aramaları otomatik olarak cevapsıza düşecek. bunun yanı sıra ise telefon rahatsız etme modundayken de cevapsız çağrı olup olmadığı kontrol edilebilecek. whatsapp'ın yeni özelliği ''Rahatsız Etme'' modunu kullanmak için yapılması gerekenler;



-Telefon ayarlarından Rahatsız Etme modu açılır

-Bir arkadaşınız tarafından bir kaç saniyelik arama isteyin

-Whatsapp aramalar bölümünde yer alan ''Rahatsız Etme modu sessize alındı'' ifadesini göreceksiniz. Belirtilen bu aşamaları tamamladıktan sonra ise arayanların çağrıları otomatik olarak cevapsız olarak yer alacak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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