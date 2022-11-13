Whatsapp aldı başını gitti! Özellik üstüne özellikler geldi kullanıcılar şaşırdı! Kullanıcılar için ''Rahatsız Etme'' modu aktifleştirildi!







WHATSAPP YENİ ÖZELLİK







İOS ve Android her telefonda bulunan whatsapp yeni özellikler için harekete geçti. Birbirinden kullanışlı özellikleriyle kullanıcılarına hizmet veren Whatsapp bu defa yaptı yapacağını. whatsapp yeni özellikleri bazı kullanıcılar tarafından önceden denenme fırsatı sunulurken şimdilerde ise gündemde olan ''Rahatsız Etme'' özelliği çok konuşuldu. whatsapp ''Rahatsız Etme'' özellik detayları beta sürümüyle kullanıcılara sunuldu. İşte detaylar...WABetalnfon tarafından aktarılan bilgi doğrultusunda Whatsapp cevapsız çağrılar için ''Rahatsız Etme'' modunu aktifleştirdiğini belirtti. Yeni çıkan bu özellik sayesinde ise kişilerin aramaları otomatik olarak cevapsıza düşecek. bunun yanı sıra ise telefon rahatsız etme modundayken de cevapsız çağrı olup olmadığı kontrol edilebilecek. whatsapp'ın yeni özelliği ''Rahatsız Etme'' modunu kullanmak için yapılması gerekenler;-Telefon ayarlarından Rahatsız Etme modu açılır -Bir arkadaşınız tarafından bir kaç saniyelik arama isteyin -Whatsapp aramalar bölümünde yer alan ''Rahatsız Etme modu sessize alındı'' ifadesini göreceksiniz. Belirtilen bu aşamaları tamamladıktan sonra ise arayanların çağrıları otomatik olarak cevapsız olarak yer alacak.