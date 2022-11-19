TEKNOLOJİ
19 Kasım 2022 - 09:27

Whatsapp anket nasıl yapılır? WP'de anket nasıl yapılır? Whatsapp'ta anket oluşturma işlemleri

Whatsapp uygulamasındaki son güncellemede gelen yeni özellikler kullanıcıların dikkatini çekiyor. En son kendi kendine mesajlaşma özelliğini devreye sokan uygulama şimdi de anket oluşturma özelliğiyle gündemde. Peki, whatsapp anket oluşturma nedir, nasıl yapılıyor? İşte Whatsappp'ın çok konuşulan yeni özelliği...

TEKNOLOJİ
19 Kasım 2022 - 09:27
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Whatsapp anket nasıl yapılır? WP'de anket nasıl yapılır? Whatsapp'ta anket oluşturma işlemleri


Son zamanlarda yaptığı yeniliklerle gündem olan Whatsapp yine çok konuşulacak bir ilke imza attı. Kişilerin kendilerine mesaj yollama özelliğiyle çok konuşulan uygulama şimdi de anket oluşturma özelliğiyle dikkat çekiyor.

WHATSAPP ANKET NASIL YAPILIYOR?

- Uygulamada anket oluşturmak için öncelikli anket yapacağınız grup ya da kişiyle olan sohbetinize giriş yapın,



- Sohbetteki kamera işaretinin yanındaki ataç şeklinde olan ikonu seçin,

- Açılan ekranda en alt bölümdeki anket seçeneğini seçin,

- Bu seçenek sonrasında anket özelliğini kolaylıkla kullanabilirsiniz.

 wp anket özelliği

Yukarıda belirttiğimiz adımları uygulamanıza rağmen anket seçeneği çıkmıyorsa uygulamayı App Store ya da Play Store'dan güncelleyip anket özelliğini deneyebilirsiniz

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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