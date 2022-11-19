Whatsapp anket nasıl yapılır? WP'de anket nasıl yapılır? Whatsapp'ta anket oluşturma işlemleri







WHATSAPP ANKET NASIL YAPILIYOR?







Son zamanlarda yaptığı yeniliklerle gündem olan Whatsapp yine çok konuşulacak bir ilke imza attı. Kişilerin kendilerine mesaj yollama özelliğiyle çok konuşulan uygulama şimdi de anket oluşturma özelliğiyle dikkat çekiyor.- Uygulamada anket oluşturmak için öncelikli anket yapacağınız grup ya da kişiyle olan sohbetinize giriş yapın,- Sohbetteki kamera işaretinin yanındaki ataç şeklinde olan ikonu seçin, - Açılan ekranda en alt bölümdeki anket seçeneğini seçin, - Bu seçenek sonrasında anket özelliğini kolaylıkla kullanabilirsiniz.Yukarıda belirttiğimiz adımları uygulamanıza rağmen anket seçeneği çıkmıyorsa uygulamayı App Store ya da Play Store'dan güncelleyip anket özelliğini deneyebilirsiniz