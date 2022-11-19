TEKNOLOJİ
19 Kasım 2022 - 10:24

WhatsApp anket oluşturma nasıl yapılır? WhatsApp anket açma

Whatsapp son zamanlarda yeni güncellemeleriyle gündem olmaya devam ediyor. Uygulamada farklı yeniliklere imza atan Whatsapp şimdi de anket özelliğiyle çok konuşuluyor. Peki, Whatsapp anket özelliği nedir, nasıl yapılıyor? İşte, Whatsapp anket özelliğiyle ilgili tüm detaylar...

TEKNOLOJİ
19 Kasım 2022 - 10:24
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WhatsApp anket oluşturma nasıl yapılır? WhatsApp anket açma


Yeni güncelleme getiren Whatsapp, kullanıcılarına bambaşka bir yenilik sundu. Artık uygulamada anket özelliği kullanıma açılda.

WHATSAPP ANKET ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Whatsapp'taki anket oluşturma özelliği mobil ya da web sürümdeki medya paylaşımı menüsündeki seçenekler kısmında bulunuyor.



whatsapp anket

Medya paylaşımı bölümünden "Anket" özelliğini seçin. Ardından soru ve şıkları doldurarak cevap seçeneğini emoji ya da yazıyla oluşturun. Tüm bu basit işlemlerin ardından hazırladığınız anketi arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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