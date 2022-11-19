WhatsApp anket oluşturma nasıl yapılır? WhatsApp anket açma







WHATSAPP ANKET ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?







Yeni güncelleme getiren Whatsapp, kullanıcılarına bambaşka bir yenilik sundu. Artık uygulamada anket özelliği kullanıma açılda.Whatsapp'taki anket oluşturma özelliği mobil ya da web sürümdeki medya paylaşımı menüsündeki seçenekler kısmında bulunuyor.Medya paylaşımı bölümünden "Anket" özelliğini seçin. Ardından soru ve şıkları doldurarak cevap seçeneğini emoji ya da yazıyla oluşturun. Tüm bu basit işlemlerin ardından hazırladığınız anketi arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.