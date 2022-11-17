TEKNOLOJİ
17 Kasım 2022 - 18:26

WhatsApp anket özelliğini devreye aldı! WhatsApp'ta anket nasıl yapılır? Android ve iOS telefonda WhatsApp anketi yapma

Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp, kullanıcılara yeni uygulamalar sunmaya devam ediyor. WhatsApp anlık mesajlaşma uygulamasına oylama özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde anketler oluşturulabilir ve katılan kişi veya gruplar arasında paylaşılabilir.

TEKNOLOJİ
17 Kasım 2022 - 18:26
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WhatsApp anket özelliğini devreye aldı! WhatsApp'ta anket nasıl yapılır? Android ve iOS telefonda WhatsApp anketi yapma


Popüler platformlar telefon uygulaması özelliklerine zaman zaman yenilerini eklerler. Öte yandan kullanıcılar yeni eklentileri dikkatle takip ediyor ve her birini denemek istiyor. İletişim trafiği hızla büyüyen WhatsApp Messenger üzerinden devam ediyor.

WhatsApp'a eklenen özellikler sıradan olmaktan çok uzak. Kullanıcılar, geçtiğimiz günlerde konuşulan WhatsApp oylama özelliğini araştırmaya başladı. Arkadaşları için farklı sorular oluşturan ve cevaplarını öğrenmek isteyen kişiler, WhatsApp üzerinden anket yapmak istiyorlar. Peki WhatsApp'ın anket yapma/açma özelliğini nasıl kullanılır? WhatsApp anketi nasıl oluşturulur?



WhatsApp'ta anket nasıl yapılır

WHATSAPP'TA ANKET NASIL YAPILIR?

7'den 70'e WhatsApp iletişim uygulamaları günümüzde kullanılan en popüler araçlardır. WhatsApp özelliklerinne her gün yenileri eklenmektedir. WhatsApp'ta yeni bir özellik olan anket oluşturma özelliği kullanıcıların dikkatini çekti. Peki WhatsApp'ta anketleri nasıl oluşturulur? İşte WhatsApp anketi oluşturmak için adım adım seçenekler..

WhatsApp'ta anket nasıl yapılır

WhatsApp'ta anket oluşturma özelliği, mobil veya web sürümünün medya paylaşım menüsündeki seçeneklerden biridir. WhatsApp'ta anket oluşturmadan hemen önce elefonunuzda WhatsApp'ın en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun..

Aşama 1: Akıllı telefonunuzda WhatsApp'ı açın ve Kişisel Sohbet veya Grup Sohbeti'ne tıklayın.

WhatsApp'ta anket nasıl yapılır

Aşama 2: Android'de Ekler simgesine veya iPhone telefolarda + simgesine tıklayın.

Aşama 3: Şimdi, ödeme vb. Diğer seçeneklerin yanı sıra alttaki anket seçeneklerini kontrol edin. Anketin üzerine tıklayın.

WhatsApp'ta anket nasıl yapılır

Aşama 4: Soru Sor bölümüne sorunuzu girmenizi isteyen bir ekran çıkacaktır. Ayrıca en fazla 12 yanıt seçeneği ekleyebilirsiniz.

Aşama 5: Soru ve cevap seçeneklerinizi ekledikten sonra Gönder'e butonuna tıklayın.

WhatsApp'ta anket nasıl yapılır

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