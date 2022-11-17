WhatsApp anket özelliğini devreye aldı! WhatsApp'ta anket nasıl yapılır? Android ve iOS telefonda WhatsApp anketi yapma













WHATSAPP'TA ANKET NASIL YAPILIR?

Popüler platformlar telefon uygulaması özelliklerine zaman zaman yenilerini eklerler. Öte yandan kullanıcılar yeni eklentileri dikkatle takip ediyor ve her birini denemek istiyor. İletişim trafiği hızla büyüyen WhatsApp Messenger üzerinden devam ediyor. WhatsApp'a eklenen özellikler sıradan olmaktan çok uzak. Kullanıcılar, geçtiğimiz günlerde konuşulan WhatsApp oylama özelliğini araştırmaya başladı. Arkadaşları için farklı sorular oluşturan ve cevaplarını öğrenmek isteyen kişiler, WhatsApp üzerinden anket yapmak istiyorlar. Peki WhatsApp'ın anket yapma/açma özelliğini nasıl kullanılır? WhatsApp anketi nasıl oluşturulur?7'den 70'e WhatsApp iletişim uygulamaları günümüzde kullanılan en popüler araçlardır. WhatsApp özelliklerinne her gün yenileri eklenmektedir. WhatsApp'ta yeni bir özellik olan anket oluşturma özelliği kullanıcıların dikkatini çekti. Peki WhatsApp'ta anketleri nasıl oluşturulur? İşte WhatsApp anketi oluşturmak için adım adım seçenekler..WhatsApp'ta anket oluşturma özelliği, mobil veya web sürümünün medya paylaşım menüsündeki seçeneklerden biridir. WhatsApp'ta anket oluşturmadan hemen önce elefonunuzda WhatsApp'ın en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun..Akıllı telefonunuzda WhatsApp'ı açın ve Kişisel Sohbet veya Grup Sohbeti'ne tıklayın.Android'de Ekler simgesine veya iPhone telefolarda + simgesine tıklayın.Şimdi, ödeme vb. Diğer seçeneklerin yanı sıra alttaki anket seçeneklerini kontrol edin. Anketin üzerine tıklayın.Soru Sor bölümüne sorunuzu girmenizi isteyen bir ekran çıkacaktır. Ayrıca en fazla 12 yanıt seçeneği ekleyebilirsiniz.Soru ve cevap seçeneklerinizi ekledikten sonra Gönder'e butonuna tıklayın.