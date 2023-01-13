WhatsApp, bilinmeyen numaralara güvenlik önlemi getiriyor!













BİLİNMEYEN NUMARALARDAN GELECEK MESAJLAR ENGELLENECEK

WABetaInfo, dün yyaınladığı bir blog gönderisinde, WhatsApp'ın kısayolları engelleyen yıkıcı bir özelliği test ettiğini paylaştı. Bu kadar çok insanın dahil olduğu bu platform, güvenlik açısından da bazı endişeleri gündeme getiriyor. Yine WhatsApp, kullanıcıları güvende tutmak için yeni özellikleri devreye sokmaya hazırlanıyor.Şu an test aşamasında olduğu söylenen yeni özelliğe göre bilinmeyen numaralardan gelen mesajları anında engelleyebilirsiniz. WhatsApp'ta tanımadığınız ve sizde kayıtlı olmayan numaradan mesaj geldiğinde bildirim panelinde cevapla ve sessize al seçenekleri yer alacak ve buradan engelleme seçeneğine ulaşabileceksiniz. Bu şekilde, kullanıcılar yabancılardan gelen mesajları etkili bir şekilde engelleyecekler.Anlık iletişim platformu engelleme seçeneğini yalnızca bilinmeyen numaralara eklememizin nedeni, başkalarının yanlışlıkla engellemesini önlemektir. Bu arada, WABetaInfo dünkü gönderisini paylaşarak birisinin profilini doldurmadan sohbet listenizden engelleyebileceğinizi söyledi. Güvenlik açısından test edilmiş iki özelliği ne zaman geçeceği henüz belirlenmiş değil.