TEKNOLOJİ
08 Ocak 2023 - 13:13

'WhatsApp çöktü mü?' sorusu tarihe karışıyor! WhatsApp Proxy ile erişim kısıtlamalarına son..

Bazı durumlarda hükümetler tarafından verilen bir kararla internet kısıtlamaları getirilirken sosyal medya platformları erişim engeliyle karşı karşıya kalabiliyorlar. WhatsApp, erişim engellemeye karşı yeni bir Proxy özelliği başlattı.

TEKNOLOJİ
08 Ocak 2023 - 13:13
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'WhatsApp çöktü mü?' sorusu tarihe karışıyor! WhatsApp Proxy ile erişim kısıtlamalarına son..


Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp bazen hükümet tarafından kısıtlanabiliyordu. Pek çok kullanıcı, kesintinin WhatsApp'tan kaynaklandığını düşünerek WhatsApp'ın çöküp çökmediğini merak ediyordu. Ancak erişim sorunlarının tek nedeni WhatsApp olmayabilir. Çünkü bazı durumlarda ülkeler internet bant genişliğini azaltabilirler veya WhatsApp gibi farklı platformlara erişimi doğrudan engelleyebilirler. Yeni bir güncelleme getiren WhatsApp, Proxy özelliği ile birlikte tğm bu erişim kısıtlamalarını aşacak.

WhatsApp Proxy ile erişim kısıtlamalarına son

WHATSAPP KESİNTİSİZ KULLANILACAK



Meta, bu gibi durumlarda WhatsApp'ın kesintisiz kullanımına olanak sağlayan Proxy özelliğini de kullanıma sunmuştur. Şirket, yeni WhatsApp Proxy özelliği hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Bir proxy seçerek, insanların özgürce iletişim kurmasına yardımcı olmak için dünyanın her yerinden gönüllülerin ve aynı zamanda kuruluşların kurdukları sunucularla WhatsApp'a bağlanabilirsiniz.

 Bir proxy aracılığıyla bağlanmak, WhatsApp tarafından sunulan yüksek düzeyde gizlilik ve güvenlikten ödün vermez. Özel mesajlarınız her zaman uçtan uca şifreleme özelliği ile korunur. Bu şekilde mesajlarınız sizinle iletişim kurduğunuz kişi arasında kalır ve proxy sunucuları da dahil olmak üzere WhatsApp ve Meta dahil hiç kimse tarafından görülmez."

WhatsApp Proxy ile erişim kısıtlamalarına son

WHATSAPP PROXY ÖZELLİĞİ KULLANMA

Android ve iPhone cihanızıda WhatsApp'ın en son sürümü yüklenmiş olması gerekir. Daha sonra WhatsApp Proxy özelliğini kurabilmek için şu yoları izlemelisiniz:

WhatsApp ayarları menüsü,

Depolama ve Veri bölümü,

Ağ bölümündeki Proxy düğmesini tıklayın,

Proxy kullan etkinleştirme,

Proxy adresini girin ve kaydedin.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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