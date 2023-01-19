TEKNOLOJİ
19 Ocak 2023 - 13:36

WhatsApp'dan bomba özellik! Durumlara ses kaydı özelliği ile kendini güncelliyor! Sesli durumla resmen MSN'e dönecek

En çok tercih edilen haberleşme ve sohbet uygulamalarından olan Whatsapp günden güne yeni özelliklerini kullanıcılara sunulurken bu defa öyle bir özellik geldi ki ses kaydıyla güncellemeler yaşandı. Sesli durumla resmen MSN'e dönecek hale geldi.

TEKNOLOJİ
19 Ocak 2023 - 13:36
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WhatsApp'dan bomba özellik! Durumlara ses kaydı özelliği ile kendini güncelliyor! Sesli durumla resmen MSN'e dönecek


Whatsapp şimdide sesli durum özelliği üzerinden yeniliklere başladı. Kullanıcılarına sık sık yeni özellikleri sunmaya devam eden Whatsapp sesli durum özelliği ile geldi. 2023 yılıyla beraber uygulama üzerinde güncellemeler yaşanırken anlık mesajlaşma uygulamalarının ilk sırasında yeren alan uygulama bu özellik sayesinde zirveye tırmandı.

WHASATPP SESLİ DURUM YENİLİĞİ

Whatsapp yeni yılla beraber özelliklerini duyurmaya devam ederken WABetainfo tarafından paylaşılan yazıya göre belirtilen özellik kararlı sürümlerde de gözükmeye başladı.



Açıklamalar üzerinden yeni özellik sesli durum özelliği olduğu belirtilirken Whatsapp uygulamasının Android cihazlar üzerinden 2.23.2.8 güncellemesiyle beraber dikkatleri üzerine çekti. Bu yenilikle beraber ses kaydı alarak durumunuzda ses paylaşımı yapılabilecek hale geldi. Gelen güncellemeyle beraber herhangi bir özellik üzerinden 30 saniye kısıtlama yükseltilebilir.

Whatsapp yeni özellik sesli paylaşım

Whatsapp durumlarında 24 saatlik süre sonunda kendiliğinden paylaşımlar silinmeye devam edecek. Önceden de olduğu gibi istenmeyen durumlar istediğiniz zaman kişi tarafından kaldırılabilir. Whatsapp üzerinden yenilikler ve güncellemeler her geçen gün artış gösterirken sosyal medya uygulaması haline dönüşüm yapıldı. Yeni gelen özellikle beraber sohbetler arasında yollanan ses için daha önceden dinleme ve durdurma özellikleri de vardır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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