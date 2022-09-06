TEKNOLOJİ
06 Eylül 2022 - 13:05

WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!

WhatsApp, 24 Ekim'den sonra iOS 10 ve iOS 11 çalıştıran cihazlar için desteği sona erdirecek.

TEKNOLOJİ
06 Eylül 2022 - 13:05
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WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!


Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, eski cep telefonlarına verdiği desteği yavaş yavaş sonlandırıyor.

Meta bağlantılı platform, 24 Ekim'de iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemlerine sahip iPhone'ları artık desteklemeyecek. Bu işletim sistemini kullanan iPhone sahipleri, iOS 12 güncellemesini yüklemeleri gerekli olacak.



WhatsApp, bazı iPhone'larda desteğini sona erdiriyor

WhatsApp, bazı iPhone'larda desteğini sona erdiriyor!

WhatsApp'tan yapılan açıklamada iPhone 5s, iPhone 6 veya iPhone 6s öncesi modeller gibi iOS 11 (iPhone 5C) veya sonraki bir güncellemeyi almayan telefonlar WhatsApp desteğini kaybedecekler.

WhatsApp, iPhone kullanıcılarının uygulamayı kullanabilmeleri için iOS 12 veya sonraki bir sürümünü çalıştırması gerektiğini duyurdu. Bu kapsamda iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6s modelleri iOS 12'ye geçiş yaparak telefonlarını güncelleyebilir.

WhatsApp, bazı iPhone'larda desteğini sona erdiriyor

WhatsApp "bildirim gönderecek"

Bu bağlamda, kullanıcılara 24 Ekim'de WhatsApp'ın çalışmayı durduracağını bildiren bir uyarı gönderilecek.

Uyarı mesajında, "24 Ekim 2022'den itibaren WhatsApp artık bu iOS sürümünü desteklemeyecektir. Ayarlar > Genel'e gidin, Yazılım Güncelleme'ye dokunun ve telefonunuzu en son sürüme güncelleyin. Lütfen iOS sürümüne güncelleyin." ifadeleri yer alacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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