WhatsApp'dan mükemmel güncelleme! Yeni özelliğini tanıttı... Artık numara vermeye gerek yok! Numara ile Whatsapp tarih oluyor







WHATSAPP SON GÜNCELLEMESİ







WhatsApp uygulaması mesajlaşma ve arama yapmak için milyonlarca insan tarafından ilk sırada tercih edilen uygulamalardan biri. Son yapılan güncellemeye göre bilinmeyen numaralarla ilgili yenilikler getirildi. Peki güncelleme içeriği ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.WhatsApp tarafından gelen son haberlere göre yeni bir güncellemeye imza atıldı. Artık rehberinizde kayıtlı olmayan insanların isimleri gruplarda görülecek. WhatsApp tarafından yapılan yeni güncellemeye göre bulunduğunuz gruplarda rehberinize kayıt etmediğiniz kişilerin sadece numaraları çıkıyordu.Ancak son güncellemeyle birlikte artık isimlerinin çıkacağı öğrenildi. Güncelleme kapsamında WhatsApp grup mesajlarında kayıtlı olmayan kişilerden gelen mesajlarda karşıdaki kişi uygulamaya nasıl kayıt olduysa isminin önünde 'Belki' yazarak sonrasında hesap adı çıkacak.