TEKNOLOJİ
19 Mart 2023 - 07:30

WhatsApp'dan mükemmel güncelleme! Yeni özelliğini tanıttı... Artık numara vermeye gerek yok! Numara ile Whatsapp tarih oluyor

Dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili yeni haberler geldi. Peki WhatsApp son güncellemesinde hangi özellikler olacak? Tüm detaylar haberimizde.

TEKNOLOJİ
19 Mart 2023 - 07:30
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WhatsApp'dan mükemmel güncelleme! Yeni özelliğini tanıttı... Artık numara vermeye gerek yok! Numara ile Whatsapp tarih oluyor
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WhatsApp uygulaması mesajlaşma ve arama yapmak için milyonlarca insan tarafından ilk sırada tercih edilen uygulamalardan biri. Son yapılan güncellemeye göre bilinmeyen numaralarla ilgili yenilikler getirildi. Peki güncelleme içeriği ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP SON GÜNCELLEMESİ

WhatsApp tarafından gelen son haberlere göre yeni bir güncellemeye imza atıldı. Artık rehberinizde kayıtlı olmayan insanların isimleri gruplarda görülecek. WhatsApp tarafından yapılan yeni güncellemeye göre bulunduğunuz gruplarda rehberinize kayıt etmediğiniz kişilerin sadece numaraları çıkıyordu. 



Whatsapp Son Güncellemesi

Ancak son güncellemeyle birlikte artık isimlerinin çıkacağı öğrenildi. Güncelleme kapsamında WhatsApp grup mesajlarında kayıtlı olmayan kişilerden gelen mesajlarda karşıdaki kişi uygulamaya nasıl kayıt olduysa isminin önünde 'Belki' yazarak sonrasında hesap adı çıkacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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