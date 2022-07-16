TEKNOLOJİ
16 Temmuz 2022 - 13:27

WhatsApp, durum bildirimleri için sesli not özelliğini geliştiriyor!

Her geçen gün kendisini yenileyen WhatsApp, durum bildirimlerinde yeniden değişikliğe gidiyor. Uygulama, durum bildiriminde video ve fotoğraflara ek olarak sesli not paylaşma özelliğini geliştiriyor.

TEKNOLOJİ
16 Temmuz 2022 - 13:27
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WhatsApp, durum bildirimleri için sesli not özelliğini geliştiriyor!


2017 yılında Snapchat ve Instagram'ın ardından durum bildirimi özelliğini hayata geçiren WhastApp, bir süredir özellik içerisinde değişikliğe gitmemişti. Hayata geçirildiği zamandan bu güne kadar yalnızca metin güncellemesi tabanıyla hizmet veren özelliğe daha sonra video ve fotoğraf paylaşabileceği bir forma dönüşme yeniliği getirilmişti.

WhastApp, durum bildirimleri için sesli not özelliği



Sürekli kendisinde yenilikler yaratan ve her geçen gün yeni özelliklerle gündeme gelen WhastApp, bünyesindeki özelliklere bir yenisini daha ekleme istedi ve durum bildirimlerine sesli not paylaşma hizmeti üzerinde çalışmaya karar verdi.

WhatsApp Durum'da sesli mesaj paylaşma

yeni özellik çalışmalarına ilişkin çıkan haberlerde WhatsApp beta for Android 2.22.16.3 sürümüyle birlikte durum güncellemelerinde yeni bir özelliğin aktif olacağı bilgisine ulaşıldı. Sesli mesaj yükleme olarak sunulacak hizmette kullanıcılar sadece fotoğraf ve video yüklemeyecek bunlara ek olarak sesli notları da yükleyebilecekler.

WhastApp, durum bildirimleri için sesli not özelliği

Yeni özelliğinin adının “voice status” olarak belirleyen WhatsApp, özelliği durum sayfasının alt kısmındaki mikrofon simgesine ekleyecek ve kullanıcılar bu düğmeye bastıklarında sesli notlarını kaydederek diğer WhatsApp kullanıcılarıyla paylaşabilecekler. Ayrıca; mikrofonun alt kısmında, daha önceden kullanılan metin, fotoğraf, video paylaşım seçenekleri yer alacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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