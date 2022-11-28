WhatsApp, grup sessize alma kısayol özelliğinin masaüstü sürümünü test ediyor!







YENİ ÖZELLİK TEST EDİLİYOR







Dünya genelinde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp, masaüstü sürümü için yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Platformda test edilen yeni özelliklerden biri de grupları sessize alma özelliği.WAbetaInfo tarafından test edilen ve bir blog gönderisiyle duyurulan WhatsApp özellikleri paylaşıldı.Bu paylaşımda WhatsApp, yeni bir masaüstü kısayolunu test ederken yakın zamanda gruplara üye ekleme sınırını 1024 kullanıcıya çıkardığı belirtildi. Daha büyük gruplar daha fazla bildirim oluşturacağı aktarılan paylaşımda bu nedenle bazı kullanıcılar gruptan çıkmak yerine sessize alma seçeneğini kullanmayı tercih edecekleri ifade edildi. Tam da bu sorun için WhatsApp, kullanıcıların grupları sessize almasını kolaylaştırmak için sessize alma kısayolu geliştiriyor. Bu özellik, deneme süresi boyunca WhatsApp'ın masaüstü sürümünün sağ üst köşesinde bulunur.