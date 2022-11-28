TEKNOLOJİ
28 Kasım 2022 - 13:30

WhatsApp, grup sessize alma kısayol özelliğinin masaüstü sürümünü test ediyor!

WhatsApp, masaüstü sürümü için yeni özellikleri test etmeye başladı. Platform, Sessiz Grup Kısayolları özelliği üzerinde çalışıyor.

TEKNOLOJİ
28 Kasım 2022 - 13:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
WhatsApp, grup sessize alma kısayol özelliğinin masaüstü sürümünü test ediyor!


Dünya genelinde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp, masaüstü sürümü için yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Platformda test edilen yeni özelliklerden biri de grupları sessize alma özelliği.

YENİ ÖZELLİK TEST EDİLİYOR

WAbetaInfo tarafından test edilen ve bir blog gönderisiyle duyurulan WhatsApp özellikleri paylaşıldı.



WhatsApp, grup sessize alma kısayol özelliğinin masaüstü sürümünü test ediyor

Bu paylaşımda WhatsApp, yeni bir masaüstü kısayolunu test ederken yakın zamanda gruplara üye ekleme sınırını 1024 kullanıcıya çıkardığı belirtildi. Daha büyük gruplar daha fazla bildirim oluşturacağı aktarılan paylaşımda bu nedenle bazı kullanıcılar gruptan çıkmak yerine sessize alma seçeneğini kullanmayı tercih edecekleri ifade edildi.

Tam da bu sorun için WhatsApp, kullanıcıların grupları sessize almasını kolaylaştırmak için sessize alma kısayolu geliştiriyor. Bu özellik, deneme süresi boyunca WhatsApp'ın masaüstü sürümünün sağ üst köşesinde bulunur.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Uzmanlardan Twitter kullanıcılarına dikkat çeken uyarı: 'Sakın hesabınızı silmeyin'!
Uzmanlardan Twitter kullanıcılarına dikkat çeken uyarı: 'Sakın hesabınızı silmeyin'!
Twitter'da doğrulanmış hesaplar renkleniyor! Altın ve gri tik dönemi başlıyor..
Twitter'da doğrulanmış hesaplar renkleniyor! Altın ve gri tik dönemi başlıyor..
e-Posta adresinize bu mailler gelirse hemen silin! 2 adresten gelen iletiler için EGM'den uyarı! Başınız yanabilir
e-Posta adresinize bu mailler gelirse hemen silin! 2 adresten gelen iletiler için EGM'den uyarı! Başınız yanabilir
Zuckerberg bizzat açıkladı! Artık Whatsapp kullanırken para ödeyeceksiniz! İşte abonelik ücreti
Zuckerberg bizzat açıkladı! Artık Whatsapp kullanırken para ödeyeceksiniz! İşte abonelik ücreti
Android kullanıcıları dikkat! Bu 4 uygulama tehlike saçıyor! Google uyardı: Hemen silin..
Android kullanıcıları dikkat! Bu 4 uygulama tehlike saçıyor! Google uyardı: Hemen silin..
WhatsApp'te yeni özellik! Artık tüm kullanıcılar anında görebilecek
WhatsApp'te yeni özellik! Artık tüm kullanıcılar anında görebilecek
Son Haberler
Kaza sonrası ilk paylaşım geldi! Amasya kazası sonrası herkes onları merak ediyordu! Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’ın hastane paylaşımı
Kaza sonrası ilk paylaşım geldi! Amasya kazası sonrası herkes onları...
ABD'de küçük uçak elektrik direğine çarptı: 2 kişi yaralandı!
ABD'de küçük uçak elektrik direğine çarptı: 2 kişi yaralandı!
Altılı masanın anayasının güçlendirilmiş parlamenter sistem çerçevesindeki değişiklik önerisi Ankara'da ilan edildi!
Altılı masanın anayasının güçlendirilmiş parlamenter sistem çerçevesindeki...
Meteoroloji'den keskin uyarı! Bu illeri resmen sel götürecek şemsiyeciler bayram edecek!
Meteoroloji'den keskin uyarı! Bu illeri resmen sel götürecek şemsiyeciler...
Dünyaca ünlü bankalardan altın tahmini! 2023 altın tahmini yaptılar: Yer yerinden oynayacak!
Dünyaca ünlü bankalardan altın tahmini! 2023 altın tahmini yaptılar:...
Yarından itibaren motorine 82 kuruş indirim bekleniyor!
Yarından itibaren motorine 82 kuruş indirim bekleniyor!
Yıldız Tilbe Aleyna Tilki ile yeniden doğdu! Sahnede ona el verdi..
Yıldız Tilbe Aleyna Tilki ile yeniden doğdu! Sahnede ona el verdi..
Hazine Bakanlığı'ndan konut kredi faizlerinde 3 farklı uygulama! Sistem değişecek: Faiz oranı 0,69 – 1,20
Hazine Bakanlığı'ndan konut kredi faizlerinde 3 farklı uygulama! Sistem...
Kışın ortasında yazı getiren Melis Sezen kimsede akıl bırakmadı! Bikinili pozlarıyla herkesin içini ısıttı
Kışın ortasında yazı getiren Melis Sezen kimsede akıl bırakmadı!...
Sağlık Bakanlığı'nın 30 bin sağlık çalışanı, 11 bin 317 beden işçisi ve 1 bin 183 sözleşmeli işçi istihdam duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı! Sözleşmeli personel kadro ve branş dağılımı detayları
Sağlık Bakanlığı'nın 30 bin sağlık çalışanı, 11 bin 317 beden...
ŞOK'a uğrayan şoka girecek! Fiyatlar yarı yarıya indi: Tuvalet kağıdı peçete, kahve, çay, zeytin, bebek bezi!
ŞOK'a uğrayan şoka girecek! Fiyatlar yarı yarıya indi: Tuvalet kağıdı...
Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Meedo ilanı aşk etti! “Herkes benim gözümden görebilse”
Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Meedo ilanı aşk etti! “Herkes...
EYT bekleyenler rahat nefes alacak: Erken emekliliğe giden yol onlar için de açıldı! 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkekler için 15 yıl 3600 prim günü detayı..
EYT bekleyenler rahat nefes alacak: Erken emekliliğe giden yol onlar...
Dekolteli pozlarını paylaşan Buse Varol sosyal medyayı yıktı geçti! O karelere eşi Alişan bile sessiz kalamadı
Dekolteli pozlarını paylaşan Buse Varol sosyal medyayı yıktı geçti!...
Evde süt yok derdine son! Kahvaltıların en sevileni krep sütsüzde oluyor! En pratik sütsüz krep tarifi
Evde süt yok derdine son! Kahvaltıların en sevileni krep sütsüzde...