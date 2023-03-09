WhatsApp gruplarında tıkılıp kalanlara müjde! WhatsApp öyle bir özellik getirdi ki: Artık katlanmak zorunda değilsiniz!













Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik . göründü iOS beta sürümünde "23.5.0.71" koduyla karşımıza çıkan özellik, WhatsApp gruplarına bir "son kullanma tarihi" ekleneceğini ortaya koyuyor.Geliştirme aşamasındaki yeni bir WhatsApp özelliği, bir grubun süresi dolduğunda kullanıcıya bir bildirim gönderecek. Bu mesaj, grubun sona erme tarihine ulaştığını gösterir. Kullanıcı gruptan ayrılabilir veya grup bilgileri sayfasından mesajları silebilir. Bu, kullanılmayan grup depolamasının alınmasını engeller. Süre sonu özelliği, kullanıcıya özel bir seçenektir. Diğer bir deyişle, kararınız gruptaki diğer kullanıcıları etkilemeyecektir. Webtekno'ya göre kullanıcılar, WhatsApp'ta da gruplar için son tarihler belirliyor. Bu içerikte; kullanıcılar son tarihi bir gün, hafta veya istedikleri herhangi bir tarihe ayarlayabilir. Ayrıca bir grup için önceden belirlenen süre başka bir gün kaldırılabilir. Söyleme; Yeni özellik henüz emekleme aşamasında. Geliştiriciler ayrıca, süresi dolan gruplardan otomatik olarak çıkma veya gelecekte gönderileri otomatik olarak silme gibi seçenekler de sunabilir.