WhatsApp güncelleme için kolları sıvadı! 3 yeni özellik yolda... Android kullanıcıları sevinçten 4 köşe olacak













WHATSAPP, YAZI TİPLERİNİ DEĞİŞTİRMENİN KOLAY OLMASI İÇİN ÇALIŞIYOR

YENİ WHATSAPP GÜNCELLEMESİ METİNLERE ODAKLANIYOR

WhatsApp kendisini geliştirmeye devam ediyor Bir mesajlaşma uygulaması olarak başlayan ve mesajlaşma seçeneklerini belge veya fotoğraf gönderme gibi özelliklerle geliştiren WhatsApp, lansmanından bu yana çok gelişti. Özellikle Meta satın alımının ardından yeni özellikler eklendiğinde, WhatsApp bir mesajlaşma uygulamasından çok bir sosyal medya platformu gibi davranmaya başlayan bir test sürümüyle sızdırıldı. İşte detaylar…WhatsApp, bir süre çeşitli güncellemeler denedikten sonra beta sürümü üzerinden yeni güncelleme öncesi güncellemelerini Android kullanıcılarının hizmetine sundu. Son olarak, “Süreli Mesajlar" özelliğini etkinleştiren WhatsApp tarafından üç yeni özellik test edildi. WhatsApp, bu özelliklerin durum güncellemelerini de içermesi durumunda, yeni güncelleme ile kullanıcılarına daha rahat bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.Bildiğiniz gibi WhatsApp'ta kalın, italik veya tek satır gibi yazı stilleri ile küçük kodlar yazmak mümkün. Fakat bu yazılarda yazıların başına ve arkasına bazı semboller eklenmesi gerektiğinden birçok WhatsApp kullanıcısı bu özelliği kullanmıyor ya da farkında değil. Bunu başarmak için WhatsApp ilk güncellemesini Android sürümünde denedi. Durum içerisindeki metin araçlarını güncellemeye çalışıyorum, WhatsApp, statüde kullanılan yazı tiplerinin klavye ile daha kolay değiştirilebildiği bir özellik sunmaya başladı. Diğer sosyal medya platformları gibi klavye üzerinden kontrol etmeyi amaçlayan WhatsApp, bu özelliği ilk olarak Android kullanıcılarına sunmuştu.Bir başka WhatsApp özelliği de durum güncellemelerinde kullanılan metinlerle ilgiliydi. Bu konuda metin hedeflemeyi mümkün kılan WhatsApp, bu özellikle ilgili bazı güncellemeler de planlıyor. WhatsApp Android durum güncellemesi için teste tutulan son özellik, metin arka plan rengiydi. Arka planda renklere öncelik vermeyi planlayan WhatsApp'ın bu güncellemeleri tüm sürümlerine ne zaman ulaştıracağı daha belli değil.