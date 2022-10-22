WhatsApp hayat kurtaracak özelliği devreye sokuyor!













OTOMATİK OLARAK SESSİZ MODUNA ALINACAK

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp, hayat kurtaran özellikler getiriyor. WhatsApp sürekli gelişiyor, uygulamaya yeni özellikler ekliyor ve kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmanın yollarını arıyor. WhatsApp'ın gelişimini önceden paylaşan WABetaInfo'dan gelen habere göre şirket, grup sohbetlerinden gelen bildirim kirliliğinin önüne geçmek için bir çalışma başlattı. Daha önce grupların 512 katılımcısı vardı, ancak yeni özellikler sayesinde WhatsApp bu sayıyı 1024'e çıkardı.Sürekli bildirimler ve sayısız mesajdan bunalan kullanıcılar için tasarlanan bu özellik, 512 veya daha fazla katılımcıdan oluşan gruplar için yeni özellik otomatik olarak etkinleştirilecek. . Büyük gruplardaki bildirimleri azaltmak için tasarlanan "Mega" adı verilen özellik, grupların sesini otomatik olarak kapatacak. Kullanıcılar bu gruplardan bildirim almak isterlerse sesi açabilirler ancak bu otomatik işlem zamandan tasarruf sağladığı için kullanışlıdır. Ancak bu özellik hala geliştirme aşamasında olduğundan, bir kullanıcı gruba katıldığında veya 512 katılımcıya ulaşıldığında WhatsApp'ın otomatik olarak büyük grupları sessize alıp almayacağı konusunda değişiklikler yapılacak.ize alıp almayacağı konusunda değişiklikler yapılacak.Bunun geçerli olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Büyük grup sohbetlerini otomatik olarak sessize alma özelliği, geliştirme aşamasında olan bir özelliktir ve gelecekteki bir güncellemede bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilecektir. Bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz belli değil.