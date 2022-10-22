TEKNOLOJİ
22 Ekim 2022 - 08:42

WhatsApp hayat kurtaracak özelliği devreye sokuyor!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki günlerde yeni geliştirdiği özelliklerini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Bunların içerisinde en önemlisi ise hayat kurtarıcı cinsten olacağı söyleniyor. Meta çatısı altında faaliyetlerine devam eden WhatsApp, çok sayıda katılımcının olduğu gruplarda bildirim kirliliğini önlemek için grupları otomatik olarak sessize alma özelliğini getiriyor.

TEKNOLOJİ
22 Ekim 2022 - 08:42
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WhatsApp hayat kurtaracak özelliği devreye sokuyor!


Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp, hayat kurtaran özellikler getiriyor. WhatsApp sürekli gelişiyor, uygulamaya yeni özellikler ekliyor ve kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmanın yollarını arıyor.

WhatsApp'ın gelişimini önceden paylaşan WABetaInfo'dan gelen habere göre şirket, grup sohbetlerinden gelen bildirim kirliliğinin önüne geçmek için bir çalışma başlattı. Daha önce grupların 512 katılımcısı vardı, ancak yeni özellikler sayesinde WhatsApp bu sayıyı 1024'e çıkardı.



grupları otomatik olarak sessize alma özelliği

OTOMATİK OLARAK SESSİZ MODUNA ALINACAK

Sürekli bildirimler ve sayısız mesajdan bunalan kullanıcılar için tasarlanan bu özellik, 512 veya daha fazla katılımcıdan oluşan gruplar için yeni özellik otomatik olarak etkinleştirilecek. . Büyük gruplardaki bildirimleri azaltmak için tasarlanan "Mega" adı verilen özellik, grupların sesini otomatik olarak kapatacak.

Kullanıcılar bu gruplardan bildirim almak isterlerse sesi açabilirler ancak bu otomatik işlem zamandan tasarruf sağladığı için kullanışlıdır. Ancak bu özellik hala geliştirme aşamasında olduğundan, bir kullanıcı gruba katıldığında veya 512 katılımcıya ulaşıldığında WhatsApp'ın otomatik olarak büyük grupları sessize alıp almayacağı konusunda değişiklikler yapılacak.

grupları otomatik olarak sessize alma özelliği

ize alıp almayacağı konusunda değişiklikler yapılacak.Bunun geçerli olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Büyük grup sohbetlerini otomatik olarak sessize alma özelliği, geliştirme aşamasında olan bir özelliktir ve gelecekteki bir güncellemede bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilecektir. Bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz belli değil.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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