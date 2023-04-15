WhatsApp'ı her gün kullananlar bu habere çok üzülecek! O özellik tarih sayfalarına gömülüyor: Artık bu şekilde kullanılacak!

WhatsApp, kullanıcıların günlük yaşantıları için büyük bir önem taşıyan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Ancak, son zamanlarda WhatsApp'ın gizlilik politikaları ve kullanıcı verilerini paylaşmasıyla ilgili tartışmalara neden olan birkaç güncelleme ya da değişiklik yapmıştır. Şimdi ise, grup sohbetleri için yeni bir özellik duyuruldu. Ayrıntılar haberimizde...
Bu yeni özellik, grup sohbetlerinin sonlandırma sürelerinde çeşitli seçenekler sunacak. Kullanıcılar, grup sohbetleri için kapalı ve sona erdirme seçenekleri arasından seçebilecekler. Ayrıca, belirli bir tarih veya süre belirleyerek grup sohbetlerinin otomatik olarak sonlanmasını sağlayabilecekler. Bu yenilik ile kullanıcılar, depolama alanlarında tasarruf edebilirler ve gereksiz grup sohbetlerinden kurtulabilirler. Özellik şu anda hazırlık aşamasında ve yakında güncellenecektir. WhatsApp, dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya sahip olan popüler bir mesajlaşma uygulamasıdır. Bu nedenle, herhangi bir güncelleme veya değişiklik hakkında haber yayınlanması, kullanıcılar tarafından yakından takip edilmektedir.