WhatsApp'ı olanlar tehlikede! Bunu yapmazsanız tüm mesajlarınız başkasının eline geçebilir!







WHATSAPP'TA MESAJLAR OKUNUYOR TEHLİKESİ!







Dünya'nın neredeyse her bir yanında kullanılan sosyal medya platformları arasında sıkça yer alan Whatsapp açıklaması tedirgin etti. Bunun güvenlik açığıyla ilgili olduğu iddia edilmektedir. Yapılan güvenlik açığı nedir? Verilen bilgiler doğru mudur? Tüm detaylar haberimizde.Bir çok kullanıcısı bulunan Whatsapp'ta güvenlik açığı olduğu düşünülmektedir. Bu güvenlik açığının bir çok sorunlara sebebiyet verdiği bilinmektedir. Kullanıcılar tedirgin oldu.Numaralarını değiştiren vatandaşların eski numaraları başkaları tarafından alınmaktadır. Bunun tehlikeye sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Başkası tarafından alındığını fark ettiğiniz an hesabınızı siliniz. Çünkü eski numaranızın olduğu hesapta kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Bunlar fotoğraflar, mesajlar, videolar vb olabilir. Bunları yedekleyerek yeni olan hesabınızı silmeniz gerekmektedir. Bunu uygulamanız halinde kişisel verilerinize ulaşım sağlanmayacaktır. Bu söylenenler eşliğinde Whatsapp kullanıcıları ek olarak koruma da sağlayabilmektedir. Bunu gerçekleştirmeniz halinde hesabınızın kimler tarafından görüntülendiği, profil resminizi kimin indirdiği ve son görülmeniz gibi ayarlar değiştirilebilecek. Güncellemeleri tamamlayarak güvenliğinizi daha da arttırabileceksiniz.