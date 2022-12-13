WhatsApp için tehlike çanları çalıyor: Her an yasak gelebilir!













KULLANICILARIN GÜVENLİĞİNİ TEHLİYEYE ATMAK ZOR BİR KARAR

İngiltere, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp'a yeni bir alternatif bulabilir. WhatsApp'ın, güvenlik tehditleri nedeniyle İngiltere'de yasaklanma ihtimali çok yüksek görünüyor. Dünyanın bir numaralı teknolojisi Meta ile çalışan WhatsApp'ın yöneticisi Will Cathcart, İngiltere'nin çevrimiçi güvenlik yasalarının işi zorlaştırdığını açıkladı. The Telegraph Gazetesi'ne bir demeç veren Cathcart, kullanıcıların iletilerini İngiliz makamlarına ifşa etmektense uygulamayı yasaklamayı tercih edeceğini söyledi.Cathcart, konuşmasında tasarının teknoloji sağlayıcılarında yer alan uçtan uca şifreleme özelliğinin kaldırılmasını gerektiren bazı uyarılar içerdiğini de aktarırken, "Maalesef küresel bir ürün sunuyoruz ve kullanıcılarımızın güvenliğini yüzde 100 tehlikeye atan bir değişiklik yapmak çok zor bir karar," ifadelerini kullandı. Çevrimiçi Güvenlik Yasası ilk olarak 2019'da eski Başbakan Theresa Mayıs tarafından önerildi ve o zamandan beri birçok değişikliğe uğradı. Birleşik Krallık hükümeti, teröristleri ve çocuk istismarcılarını izlemek için mevzuatın gerekli olduğuna inanıyor.