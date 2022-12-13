İngiltere, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp'a yeni bir alternatif bulabilir. WhatsApp'ın, güvenlik tehditleri nedeniyle İngiltere'de yasaklanma ihtimali çok yüksek görünüyor. Dünyanın bir numaralı teknolojisi Meta ile çalışan WhatsApp'ın yöneticisi Will Cathcart, İngiltere'nin çevrimiçi güvenlik yasalarının işi zorlaştırdığını açıkladı. The Telegraph Gazetesi'ne bir demeç veren Cathcart, kullanıcıların iletilerini İngiliz makamlarına ifşa etmektense uygulamayı yasaklamayı tercih edeceğini söyledi.
TEKNOLOJİ
13 Aralık 2022 - 11:49
WhatsApp için tehlike çanları çalıyor: Her an yasak gelebilir!
İngiltere'de en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp için tehlike çanları çalıyor. Bu uygulamayla birlikte Birleşik Krallık'ta Çevrimiçi Güvenlik Yasası uyarınca yasaklanması an meselesi..
TEKNOLOJİ
13 Aralık 2022 - 11:49
EDİTÖR