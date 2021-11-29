TEKNOLOJİ
29 Kasım 2021 - 19:50
Güncelleme: 29 Kasım 2021 - 19:53

WhatsApp'ın beklenen birden fazla cihazda kullanma özelliği nihayet geliyor!

WhatsApp kullanıcıların merakla beklediği çoklu cihazda kullanma özelliği için sayılı günler kaldı. Yeni gelecek olan özelliğin ise 2022'de hayata geçirileceği belirtilirken, yeni uygulamanın özellikleri de açıklandı.

TEKNOLOJİ
29 Kasım 2021 - 19:50
Güncelleme: 29 Kasım 2021 - 19:53
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WhatsApp'ın beklenen birden fazla cihazda kullanma özelliği nihayet geliyor!
WhatsApp'ın uygulama içine getireceği yeni özellikleri incelene web sitesi WABetaInfo, Android ve Apple iOS platformlarına gelecek olan yeni WhatsApp güncellemesi ile birlikte birkaç tane yeni özelliğin de kullanıma sunulacağı öğrenildi. Bu özelliklerin bir kısmının WhatsApp'ın beta programı içine kayıtlı olan tüm kullanıcılar için kullanımına sunulurken, diğer kısmının da dışarıya sızan bilgilerde yer alacağı belirtildi.







WHATSAPP, BİRDEN FAZLA CİHAZDA KULLANILACAK

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma platformu WhatsApp, tüm beta kullanıcılarına çoklu cihaz özelliğinin eklemeye karar verdi. Yeni özellikte ana akıllı telefonda internet bağlantısı olmasa bile WhatsApp kullanıcıları birden fazla cihazdan giriş yaparak uygulamayı kullanabiliyor. Biden fazla cihaz seçeneğinde ise kullanıcı hesabını 4 adet cihaza bağlayabilecek.


 
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