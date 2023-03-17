TEKNOLOJİ
17 Mart 2023 - 18:45

WhatsApp'ın bu hizmeti yıllardır bekleniyordu! Kullanıcılar bayram edecek: Hemen güncelleyip bakın!

Dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp artık iş hayatında da tercih ediliyor. Peki WhatsApp yeni özelliği nasıl kullanılacak? Tüm detaylar haberimizde.

TEKNOLOJİ
17 Mart 2023 - 18:45
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WhatsApp'ın bu hizmeti yıllardır bekleniyordu! Kullanıcılar bayram edecek: Hemen güncelleyip bakın!
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WhatsApp uygulaması sık sık yeni güncellemeleriyle adından bahsettiriyor. Peki WhatsApp uygulamasının iş hayatı ile ilgili sunduğu güncelleme nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP SON GÜNCELLEMESİ

Artık iş hayatında da tercih edilen WhatsApp uygulamasının yeni güncellemesine göre kullanıcıların konuşma içindeki mesaj seçenekleri başkalarına iletilebilecek. 



WhatsApp Yeni Güncellemesi

Yeni güncellemeye göre sohbet içinde seç kısmına girilerek birçok mesaj seçilecek. Seçilen mesajlar silinip kopyalanabilecek ve başkalarına iletilebilecek. Eski güncellemede mesajların bu işlemler için tek tek seçilmesi gerekiyordu. Artık insanlar bu güncellemeyle birlikte daha çabuk işlemlerini yapabilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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