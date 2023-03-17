WhatsApp'ın bu hizmeti yıllardır bekleniyordu! Kullanıcılar bayram edecek: Hemen güncelleyip bakın!







WHATSAPP SON GÜNCELLEMESİ







WhatsApp uygulaması sık sık yeni güncellemeleriyle adından bahsettiriyor. Peki WhatsApp uygulamasının iş hayatı ile ilgili sunduğu güncelleme nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Artık iş hayatında da tercih edilen WhatsApp uygulamasının yeni güncellemesine göre kullanıcıların konuşma içindeki mesaj seçenekleri başkalarına iletilebilecek.Yeni güncellemeye göre sohbet içinde seç kısmına girilerek birçok mesaj seçilecek. Seçilen mesajlar silinip kopyalanabilecek ve başkalarına iletilebilecek. Eski güncellemede mesajların bu işlemler için tek tek seçilmesi gerekiyordu. Artık insanlar bu güncellemeyle birlikte daha çabuk işlemlerini yapabilecek.