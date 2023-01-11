WhatsApp'ın kullanıcı arayüzü değişikliği, zamanlı mesajlar bölümünde olacak!













AKTİF EDİLEBİLİR OLACAK

WhatsApp, Zamanlı Mesajlar bölümünün kullanıcı arayüzünü tamamen değiştirdi. WAbetaInfo, dün paylaştığı bir blog yazısında WhatsApp'ın arayüzünün tamamen değiştiğini duyurdu. Bu arayüz değişikliği, platforma yeni işlevler de ekledi. Yenilik şu anda test aşamasında.Anlık iletişim platformu WhatsApp'ın zamana karşılık olarak getirilen saat simgesi var. Yeniden tasarlanan WhatsApp arayüzünde bu sefer ikonlar küçültülmüş ve dairesel bir alan içerisine yerleştirilmiş. Zamanlanmış Mesajlar simgesinin altında "Daha fazla gizlilik için, seçtiğiniz süre sonunda herkes için yeni mesajlar sohbetten kaybolacak." şeklinde kullanıcılara bilgi verilecek.eni WhatsApp arayüzünün alt kısmında, zamanlanmış mesajları açıp kapatmak ve programlamak için bir bölüm var. Bunun altında, WhatsApp kişilerinizde Zamanlı Mesajlaşma özelliğini etkinleştirmek için yeni bir bölüm var. Bu alan ile birlikte birden fazla kişiyi zamanlanmış mesajlar için kolayca aktif hale getirebilirsiniz.WhatsApp için Zamanlı Mesajlar, adından da anlaşılacağı gibi, etkinleştirildiğinde mesajları belirli bir süre boyunca otomatik olarak silebilir. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir depolama sorunu yaşamazsınız ancak WhatsApp kullanıcılarının mesaj silmesini de engellemiş olursunuz.