WhatsApp kullananlar diken üstünde! Tüm mesajlarınız her an başkasının eline geçebilir!







Kullanıcıların numaralarını değiştirmeden önce hesaplarını silmeleri gerekiyor...







Ek güvenlik önlemi

Bir gencin Fransa'ya taşındıktan sonra yeni bir WhatsApp hesabı açma deneyimi, uygulamayla ilgili önemli bir güvenlik sorununu ortaya çıkardı. Ugo, kullandığı yeni telefon numarasının daha önce eski kullanıcının profil fotoğrafı ve mesajlarına hala erişimi olan bir WhatsApp hesabıyla ilişkili olduğunu keşfetti. WhatsApp ile iletişime geçmesine rağmen olumsuz yanıt alınca konuyu medyaya taşıdı. Bu sorun, daha önce de rapor edilmiş. Bu durum, WhatsApp'ın gizlilik ve güvenlik konusunda süregelen endişeleri artırıyor.Telekom şirketleri genellikle yeniden satılabilecek telefon numaralarını kısıtlıyor, bu da WhatsApp hesaplarının iptal edildikten sonra bile bir numaraya bağlı kalabileceği anlamına geliyor. Kullanıcıların numaralarını değiştirmeden önce hesaplarını silmeleri gerekirken, ölüm ya da telefon kaybı gibi durumlar bunun gerçekleşmesini engelleyebiliyor.WhatsApp, ek bir güvenlik önlemi olarak İki Adımlı Doğrulamayı etkinleştirmenizi önerir. Bu özelliği etkinleştirmek için Ayarlar > Hesap > İki Adımlı Doğrulamayı Etkinleştir bölümüne gidin ve bir e-posta adresi (isteğe bağlı) ile birlikte altı basamaklı bir anahtar girip onaylayın.