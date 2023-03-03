TEKNOLOJİ
03 Mart 2023 - 00:15

WhatsApp kullananlar diken üstünde! Tüm mesajlarınız her an başkasının eline geçebilir!

WhatsApp'ta uzun süredir devam eden bir güvenlik sorunu ortaya çıktı. Yeni telefon numarası eski hesabı açıyor...

TEKNOLOJİ
03 Mart 2023 - 00:15
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WhatsApp kullananlar diken üstünde! Tüm mesajlarınız her an başkasının eline geçebilir!
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Bir gencin Fransa'ya taşındıktan sonra yeni bir WhatsApp hesabı açma deneyimi, uygulamayla ilgili önemli bir güvenlik sorununu ortaya çıkardı. Ugo, kullandığı yeni telefon numarasının daha önce eski kullanıcının profil fotoğrafı ve mesajlarına hala erişimi olan bir WhatsApp hesabıyla ilişkili olduğunu keşfetti. WhatsApp ile iletişime geçmesine rağmen olumsuz yanıt alınca konuyu medyaya taşıdı. Bu sorun, daha önce de rapor edilmiş. Bu durum, WhatsApp'ın gizlilik ve güvenlik konusunda süregelen endişeleri artırıyor.

whatsapp

Kullanıcıların numaralarını değiştirmeden önce hesaplarını silmeleri gerekiyor...



Telekom şirketleri genellikle yeniden satılabilecek telefon numaralarını kısıtlıyor, bu da WhatsApp hesaplarının iptal edildikten sonra bile bir numaraya bağlı kalabileceği anlamına geliyor. Kullanıcıların numaralarını değiştirmeden önce hesaplarını silmeleri gerekirken, ölüm ya da telefon kaybı gibi durumlar bunun gerçekleşmesini engelleyebiliyor.

Ek güvenlik önlemi

WhatsApp, ek bir güvenlik önlemi olarak İki Adımlı Doğrulamayı etkinleştirmenizi önerir. Bu özelliği etkinleştirmek için Ayarlar > Hesap > İki Adımlı Doğrulamayı Etkinleştir bölümüne gidin ve bir e-posta adresi (isteğe bağlı) ile birlikte altı basamaklı bir anahtar girip onaylayın.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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