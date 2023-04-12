WhatsApp kullananlar dikkat! O özellik baştan sona değişti: Artık kaldırılacak













WhatsApp tarafından geliştirilen bir özellikte küçük bir değişiklik yapıldı ve WhatsApp, telefonunuzda yerden tasarruf etmenize yardımcı olacak yeni bir özellik için çalışıyor. Android betası olan 2.23.8.11'de, WhatsApp'ın süresi dolan grupları kaldırmak için bir özellik üzerinde çalıştığı görülüyor.WABetaInfo tarafından keşfedilen bir çalışmaya göre, WhatsApp, telefonunuzda yerden tasarruf etmenize olanak tanıyan süresi dolan gruplarla ilgili bir özellik geliştiriyor. Bu özellik daha önce iOS 23.5.0.71 kodlu beta güncellemesinde de görülmüştü. Bu geliştirme sayesinde, gruplar için farklı sona erme seçenekleri sunuluyor ve grupu sona erdirme seçeneği sadece kullanıcıya ait oluyor. Böylece geçici etkinlikler için oluşturulan gruplar zamanı geldiğinde silinebilecek ve yerden tasarruf sağlanabilecek. Android beta ekran görüntüsünde "Şimdi" seçeneği de dahil olmak üzere farklı seçenekler görülmüştür. iOS'taki ekran görüntüsünde "Şimdi" yerine "Özel tarih" seçeneği vardı. Bu seçeneğin geliştirilerek "Şimdi" olarak değiştirilebileceği de belirtiliyor. Ancak özellik üzerinde çalışmaların sürdüğü ve değişikliklerin olabileceği unutulmamalıdır.Son halinde, WhatsApp'ın süresi dolan gruplarla ilgili özelliğinde 5 farklı seçenek sunuluyor: Kapalı (sona erme tarihi yok), Şimdi, 1 gün, 1 hafta ve 1 ay. Var olan gruplarda daha önce bu seçenekler mevcut değildi, ancak 'Kaybolan Mesajlar' özelliği sayesinde gruplara atılan mesajların süresi dolunca otomatik olarak silinmesi sağlanabiliyordu. Grup oluşturulurken ya da sonrasında ise 24 saat, 7 gün, 90 gün ya da Kapalı seçenekleri kullanılarak atılan mesajların süresi dolunca herkes tarafından silinmesi sağlanabiliyor.