WhatsApp kullananlar dikkat! Sesli mesajlara dev yenilik: Herkes bunu bekliyordu!







SESLİ MESAJLAR TARANABİLECEK







WhatsApp, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için yeni bir özelliği daha devreye alıyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması, sesli mesaj özelliğini daha da kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. WhatsApp'ın yeni beta sürümü 23.03.73'te, sesli mesajların otomatik olarak metne dönüştürülmesi özelliği kullanıma sunuldu.Bu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar kendilerine gelen sesli mesajları dinleyemedikleri durumlarda bile metne dönüştürebilecekler. Böylece, mesajları okuyarak içeriğini anlayabilecekler. Ayrıca, WhatsApp içinde yapılan aramalarda sadece metinler değil, sesli mesajlar da taranabilecek. Kullanıcılar, sesli mesajlar içinde yer alan kelimeleri de arama yaparak hızlıca aradıkları mesajı bulabilecekler. Yeni özellik, kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak ve daha hızlı iletişim kurmalarına olanak sağlayacak. Ayrıca, WhatsApp'ın diğer özellikleri gibi, bu özellik de kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, istedikleri zaman bu özelliği de kapatabilecekler. WhatsApp, sürekli olarak yeni özelliklerle güncellenerek kullanıcıların beklentilerini karşılamaya çalışıyor. Bu yeni özellik de, WhatsApp'ın kullanıcılarına sunduğu yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor.