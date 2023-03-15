WhatsApp kullananlar karalar bağlayacak! Telefonunda olmayan yok: Bu sebep yüzünden artık yasaklanacak!

Son günlerde İnternet ve teknoloji dünyasını sarsan haberlerden biri de İngiltere'de WhatsApp kullanıcılarının uygulamanın tamamen yasaklanacağı yönünde
WhatsApp kullanıcıları için şok edici bir haber ortaya çıktı. WhatsApp uygulamasının, cep telefonlarında uçtan uca şifreleme yapmayanların cihazlarından kaldırılacağı iddia ediliyor. İngiltere'de ise WhatsApp kullanımının tamamen yasaklanacağı söylentileri dolaşıyor.
Bu nedenle, İngiltere'de WhatsApp kullananlar uçtan uca şifreleme yöntemini kullanmaya başladılar. WhatsApp, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Ancak, son zamanlarda güvenlikle ilgili sorunlar nedeniyle tartışmaları da beraberinde getiriyor. WhatsApp uygulamasının yasaklandığı söylentileri, kullanıcılar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Özellikle, İngiltere'de WhatsApp kullanımının tamamen yasaklanacağı iddiaları, kullanıcılar arasında endişeye neden oldu.
WhatsApp kullanıcıları, bu yasağın neden getirildiği konusunda araştırmalar yapıyorlar. Bazı analizlere göre, WhatsApp uygulamasının cep telefonlarında kullanılmaması gerektiği yönünde görüşler de ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günlerde, WhatsApp uygulamasının İngiltere'de ne zaman yasaklanacağı ve yasağın ne zaman kaldırılacağı hakkında yetkililerden bir açıklama yapılması bekleniyor. Ancak, şimdilik WhatsApp kullanıcıları, uçtan uca şifreleme yöntemini kullanarak güvenli bir şekilde mesajlaşmaya devam edebilirler.