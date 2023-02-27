﻿WhatsApp kullananlara büyük şok! Gizlilik ihlali yapan güvenlik açığı tespit edildi! Kişisel yazışmalarınız okunuyor olabilir







WHATSAPP KULLANICILARININ DİKKATİNE







BU DURUM NASIL ENGELLENECEK

Bir haberleşme ağı olarak milyonlarca insanın telefonunda kullanılan uygulama güvenlik testinden geçemedi. Sizler de kullandığınız numaranızı değiştirdiyseniz ve bu numaranızla da WhatsApp uygulaması kullandıysanız konuşmalarınız birinin eline geçmiş olabilir. Eğer siz de numaranızı değiştirdiyseniz ve ayrıntıları merak ediyorsanız detaylar yazımızın devamında.Yapılan bir araştırma ile numarasını değiştirenlerin dikkat etmesi gereken bir konu gündeme geldi. Dünyada milyonlarca kişi bu platform üzerinden bağlantı kuruyor, haberleşiyor. İnternetin olduğu her yerde iletişimi sağlayan uygulamada, kişiler için önemli olan güvenlik sistemi. Kişisel verilerin ve mesajların ulaşılamaz olması uygulamanın kullanılmasını sağlıyor. Fakat uygulamada bir güvenlik açığı tespit edildi. Buna göre, numara değişikliği yaptıysanız ve eski kullandığınız numaranız da operatör tarafından başka bir müşteriye satıldıysa, yazışmalarınız ı kişinin ekranına düşecektir. WhatsApp'daki tüm yazışmalarınıza ulaşan kişi, telefonunuzdaki rehberinize de ulaşabileceği gibi girip sohbetlerine de dahil olabiliyor.Konu ortaya çıktıktan sonra uygulamanın sahibi olan şirket açıklamalarda bulundu. Şirket yetkilileri, böyle bir sorunun yaşanabileceğini kabul etmekle beraber, sorunun uygulama tarafından kaynaklanmadığını açıklıyor. WhatsApp'da yaşanan bu güvenlik probleminin numaranın bağlı olduğu operatörden kaynaklandığını açıklandı. Aynı zamanda WhatsApp tarafından yapılan bir açıklama ile böyle bir durumun çok nadir yaşandığı, çok sık yaşanan bir sorunun olmadığı bildirildi. Böyle bir güvenlik probleminin yaşanmasını istemiyorsanız yapabileceğiniz tek bir şey var. Eğer numaranızı değiştirecekseniz, bu değişikliği yapmadan önce telefonunuzda var olan hesapları silmelisiniz. Silindiğinden emin olduktan sonra rahatlıkla numaranızı değiştirebilirsiniz.