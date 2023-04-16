WhatsApp kullananlara kötü haber! Bunu hemen onaylayın: Dolandırılabilirsiniz

Sim kart hırsızlığı, kullanıcıların hesaplarının tehlikeye girmesine neden olabiliyor. Ancak yeni koruma teknikleri sayesinde bu saldırılara karşı önlemler alınmaya başlandı. Bu sayede, Sim kart hırsızlığına karşı ciddi bir koruma sağlanacak ve kullanıcıların hesapları güvence altına alınacak.
WHATSAPP YENİ GÜNCELLEMESİNİ DUYURDU
WhatsApp, hesap dolandırıcılığına karşı daha güvenli bir hizmet sunmak adına yeni bir önlem aldı. Artık WhatsApp uygulamasını yeni bir cihaza indirmek isteyenler veya hesaplarını farklı bir numaraya taşımak isteyenler için eski cihazın kullanılması gerekecek. Bu sayede, şüpheli bir kayıt girişimi yapıldığında hesap dolandırıcılığının önüne geçilmiş olacak. WhatsApp yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu kriterin uygulanmasının kötü amaçlı yazılımlara karşı korunma sağlayacağı ve WhatsApp'ın güvenliği ihlal edildiği durumlarda daha iyi bir hizmet sunabilmesine yardımcı olacağı belirtildi. Böylece telefon değiştiren veya farklı bir hat kullanacak olan kullanıcılar için de hesap daha güvenli hale gelecek. WhatsApp, yeni güncellemesiyle birlikte sadece hesabı daha önce kullanan asıl sahibin erişim sağlayabileceği şekilde tasarlandı. Bu sayede bilinmeyen kişilerin WhatsApp hesaplarına erişimi engellenecek. Ancak hesap sahibi eski cihazına erişemiyor durumda ise tek seferlik şifre talep edilebilecek. Bu sayede güvenlik açıkları en aza indirgenmiş olacak.