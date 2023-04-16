WhatsApp kullananlara kötü haber! Bunu hemen onaylayın: Dolandırılabilirsiniz







WHATSAPP YENİ GÜNCELLEMESİNİ DUYURDU







İKİ FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA





Sim kart hırsızlığı, kullanıcıların hesaplarının tehlikeye girmesine neden olabiliyor. Ancak yeni koruma teknikleri sayesinde bu saldırılara karşı önlemler alınmaya başlandı. Bu sayede, Sim kart hırsızlığına karşı ciddi bir koruma sağlanacak ve kullanıcıların hesapları güvence altına alınacak.WhatsApp, hesap dolandırıcılığına karşı daha güvenli bir hizmet sunmak adına yeni bir önlem aldı. Artık WhatsApp uygulamasını yeni bir cihaza indirmek isteyenler veya hesaplarını farklı bir numaraya taşımak isteyenler için eski cihazın kullanılması gerekecek. Bu sayede, şüpheli bir kayıt girişimi yapıldığında hesap dolandırıcılığının önüne geçilmiş olacak. WhatsApp yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu kriterin uygulanmasının kötü amaçlı yazılımlara karşı korunma sağlayacağı ve WhatsApp'ın güvenliği ihlal edildiği durumlarda daha iyi bir hizmet sunabilmesine yardımcı olacağı belirtildi. Böylece telefon değiştiren veya farklı bir hat kullanacak olan kullanıcılar için de hesap daha güvenli hale gelecek. WhatsApp, yeni güncellemesiyle birlikte sadece hesabı daha önce kullanan asıl sahibin erişim sağlayabileceği şekilde tasarlandı. Bu sayede bilinmeyen kişilerin WhatsApp hesaplarına erişimi engellenecek. Ancak hesap sahibi eski cihazına erişemiyor durumda ise tek seferlik şifre talep edilebilecek. Bu sayede güvenlik açıkları en aza indirgenmiş olacak.WhatsApp, kişiler arasında bağlantı kurulduğunda sadece iki kişi arasında paylaşıldığı ve uçtan uca şifrelendiği bilinen yeni bir özellikle güvenliği artırmaya devam ediyor. Şifreli doğrulama süreci daha da kolaylaştırılarak, sayfaya erişildiğinde bağlantının güvenli olup olmadığına otomatik olarak karar verilebilecek. Bu önlemler, kullanıcıların hesaplarını daha güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak. WhatsApp yetkilileri, bireysel güvenliği korumak için META iki faktörlü kimlik doğrulaması ve şifre yedeklemesinin etkinleştirilmesini öneriyorlar. Bu sayede, gizlilik ihlalleri de minimuma indirgenmiş olacak.