WhatsApp kullananlara müjde! Beklenen özellik sonunda yüklendi: Hem iOS hem Android'de kullanılacak!







WHATSAPP YENİLİKLERİ







Neredeyse telefon kullanan bütün insanların tercih ettiği iletişim uygulaması olan WhatsApp hız kesmeden yeniliklerine devam ediyor. Peki WhatsApp yeni sunulan güncellemesi nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.WhatsApp uygulaması güncellemelerine hız kesmeden devam ediyor. Bütün kullanıcıların kullanabilmesi için kişisel olarak gönderilen fotoğraf sayısı 30'dan 100'e çıktı. Durum özelliği de gelişirken sesli notların metne dönmesi özelliği de gelecek. Ancak sesli mesaj ile ilgili bu özelliğin henüz gelmediği, çalışma aşamasında olduğu, sadece ücretli sürümlerde bulunduğu öğrenildi. 2021 senesi Eylül ayında iOS WhatSapp uygulamaları için transkripsiyon çalışmalarına da devam ediyordu. Bu çalışmanın askıya alındığı biliniyor.Hali hazırda olan çalışma ise ses kayıtlarının metne dönüştürülmesi ile ilgili olan çalışma. Yeni özellik ile birlikte tanıtım ekranı, sözlük tanınmaması ya da uygulamada farklı bir dil olması gibi durumlarda transkripsiyon çalışmayacak. Bu özelliklerden yararlanabilmek için iOS cihazların son güncellemelerini kullanıyor olmak gerekiyor. Bu özelliğin başlangıçta beta sürümü olarak sunulacağı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor. WhatsApp uygulaması 2009 senesinde kurulan ve 2014 senesinde Facebook tarafından satın alınan bir iletişim kurma uygulamasıdır. Uygulama üzerinden metin mesajı, sesli ve görüntülü arama yapılabilir, görüntü, belge paylaşımlarına olanak sağlanır. Aynı zamanda birden çok kişi ile birlikte mesajlaşabilmek için grup özelliği de bulunmaktadır.