Dünya genelinde en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakında 21 yeni emojiyi kullanıcılarıyla buluşturacak. WABetaInfo'nun, blog hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni gelecek olan fütüristik emoji detaylandırıldı. Bu yeni emojilerden bazıları, sosyal medya sitesi WhatsApp'ı ziyaret eden kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Pembe, mavi ve gri kalplerin yanı sıra farklı hayvan türleri, jestler ve yiyecekler eklendiği görüldü.
TEKNOLOJİ
04 Aralık 2022 - 13:03
WhatsApp, kullanıcıları için 21 yeni emoji geliştirdi!
WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Bu emojilerin arasında merakla beklenen ve talep edilen renkli kalplerle birlikte çak bir beşlik gibi figürler de yer alıyor.
TEKNOLOJİ
04 Aralık 2022 - 13:03
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