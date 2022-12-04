WhatsApp, kullanıcıları için 21 yeni emoji geliştirdi!













WHATSAPP'IN YENİ EMOJİLERİ

Dünya genelinde en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakında 21 yeni emojiyi kullanıcılarıyla buluşturacak. WABetaInfo'nun, blog hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni gelecek olan fütüristik emoji detaylandırıldı. Bu yeni emojilerden bazıları, sosyal medya sitesi WhatsApp'ı ziyaret eden kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Pembe, mavi ve gri kalplerin yanı sıra farklı hayvan türleri, jestler ve yiyecekler eklendiği görüldü.WhatsApp'ın yeni emojisi şimdilik beta kodunda görülüyor. Emojiler şu anda klavyeye eklenmemiştir ancak yakında eklenecek ve kullanıcıların kullanımına sunulacaktır.