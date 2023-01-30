WhatsApp kullanırken bunu yapan yandı! Hem kendinizin hem de sevdiklerinizin başı yanabilir!













Dünya çapında yaklaşık 2 milyar kullanıcının kullandığı anlık mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsanız not alın. Vatandaşların kişisel hesaplarına erişmek için çeşitli yöntemler kullanan dolandırıcılar tarafından geliştirilen bu yeni yöntem, şeytanın hayal gücünün ötesindedir. Peki nedir bu WhatsApp dolandırıcılığı?Daha fazlasını öğrenin... Günümüz teknolojisinin yaygınlaşması hayatımıza büyük kolaylıklar getirmekle birlikte bazı tehlikeleri de beraberinde getirmektedir.Vatandaşların kişisel hesaplarına erişmek için çeşitli yöntemler geliştiren dolandırıcılar, ağlarına Whatsapp kullanıcılarını da dahil etti. WhatsApp dolandırıcılarının tuzağına düşerseniz, WhatsApp hesabınız ve dolayısıyla kişisel bilgileriniz kötü niyetli üçüncü kişilerin eline geçecektir. Ayrıca sistemli bir şekilde yapılan bu yöntem ciddi memnuniyetsizliklere yol açabilmektedir. Peki bu hastalıklar nasıl yaşanıyor? WhatsApp dolandırıcıları, bir vatandaşın ağına sızmak için aşağıdaki adımların her birini uygular: - Dolandırıcılar, şirketlerinden arayıp TV aboneliği aldıklarını ve evinize gelip kurulumu yapacaklarını söylüyorlar. ・Abonelik başvurusunda bulunmadığınızı tarafımıza bildirmeniz halinde "sistem üzerinden abonelik başvurusunu iptal etmek ve abonelik ücretini hatta yansıtmak". Bu amaçla bir onay talebi göndereceklerini söylüyorlar. - Telefona gelen isteği onaylayın, ancak hat hemen geçici olarak kapatılacaktır. - Hat kapatıldıktan sonra WhatsApp hesabı karşı tarafın elinde olacaktır. - Sonra muhatabınızdan para istemeye başlarlar. WhatsApp dolandırıcılığının arkasındaki sistem şu şekilde çalışır:- Size gönderdikleri izin talepleri, aslında işletmeci şirketin mobil uygulama sistemine erişim sağlamak için kullanılmaktadır. - Dolandırıcı, talebi onayladıktan sonra mobil uygulama üzerinden hattı yönetme hakkına sahip olur. - Hattınıza ulaşan çete üyeleri önce SMS'i başka bir telefon numarasına yönlendirecektir. - WhatsApp hesabınızda çift kimlik doğrulama etkin değilse, hesabınıza erişmek için alınan SMS kodunda verilen telefon numarasını kullanın. - Hesabınıza tekrar erişmenizi engellemek için hattı da kapatacağız. Bu şekilde davranılan sistemlerde hem siz hem de sevdikleriniz mağdur olabilir ve mesajlara çok dikkat edilmelidir.