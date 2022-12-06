WhatsApp masaüstü sürümünü yeniden güncelliyor! Durum bilgisi artık sohbet içinde gözükecek..













GÜNCELLEME TARİHİ HENÜZ AÇIKLANMADI

WhatsApp'ın masaüstü sürümü ile ilgili yeni bir güncelleme durumu olduğu öğrenildi. Bu yeni yeni gelen güncelleme sayesinde WhatsApp kullanıcıları, durum alanına gitmelerine gerek kalmadan masa üstlerindeki sohbetten paylaşımları görebilecekler. Instagram'a benzer şekilde, durum güncellemeleri profil resminizin etrafında yeşil bir halka ile gösterilir. Bilindiği üzere WhatsApp'ta uzun zaman önce, paylaşıldıktan 24 saat sonra kaybolan durum güncellemeleri sunuyordu. Durum güncellemelerinin, Instagram'da olduğu gibi WhatsApp'tan da kapatılabileceği belirtiliyor. Kullanıcıların sohbetten sessize aldıkları kişilerin durumlarını da görüntüleyebilecekleri belirtiliyor.WhatsApp'ın masaüstü için hazırlanan sohbet durum güncellemeleri. Android Beta 2.22.19.17 1 Eylül'de, iOS Beta 22.18.0.70 ise 20 Ağustos'ta duyuruldu. Yeni uygulamanın kararlı sürümünde ise ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmadı. WhatsApp, masaüstü sürümünde aramalara ilişkin eklentiyi test ederken bir oylama özelliği de sundu. Aramalar sekmesinin, arama sekmesini mobil sürümle senkronize eder ve geçmişi gösterir. Öte yandan, bu çalışma özellikle gruplarla ilgili tutarsızlıkları ortadan kaldırmaktadır. Dünyada en çok kullanıcıya sahip uygulamalar, masaüstü sürümlerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çalışıyor.