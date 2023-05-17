WhatsApp, mesajlara ’Kilit Sistemi' getiriyor! Artık sohbetler koruma altında..







UYGULAMA AÇIKKEN SOHBETLERİNİZ KORUNACAK











WhatsApp, sohbetlere yeni özellikler eklemeye başladı. "Sohbet Kilidi" adı verilen yeni bir katman, uygulama içindeki sohbetleri gizleme özelliğine sahip olacak. Mesajlara erişmek isteyen kullanıcıların biyometrik kimlik doğrulaması yapması gerekecek. Meta'nın duyurduğu yeni bir güncelleme ile sohbet engelleme özelliği içerdiği belirtildi. Buna göre kullanıcılar, şifre veya biyometri kullanarak belirliyorlar..Uçtan uca şifreleme desteği ise tanınan WhatsApp, cihaza fiziksel erişimleri olan kullanıcılar tarafından mesajların okunmasını engelleyemedi. Yeni özelliğin amacı, uygulama açıkken bile sohbetlerinizi korumaktır. Meta, sohbet kilidi etkinleştirildiğinde sohbetlerin parola ya da biyometrik korumalı klasörlerde saklandığını açıklıyor. Bu konuşmalardan gelen bildirimler, gönderenin adını, mesajın içeriğini göstermez.