WhatsApp paralı mı olacak? Teknoloji devinden ücret itirafı!













WHATSAPP İÇİN 1 DOLARLIK FİYAT ÖNGÖRÜSÜ

Dünya genelinden en çok kullanıcıya sahip platformlar listesinin ilk sıralarında yer alan WhatsApp'ın 2 milyardan fazla kullanıcısı var. Uygulama, 2016 yılına kadar geri ödemeli ücretli abonelik olarak kullanıcılara sunulmaktaydı. Ocak 2016'ya kadar WhatsApp, yeni kullanıcılardan bir yıl sonra yılda yaklaşık 3 TL (0,99 sent) ücret alıyordu. O zamanlar 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp, uygulamayı ücretsiz olarak sunmaya başladı.Kullanıcı sayısı 2 milyarı geçen WhatsApp'ta şimdi iler yeniden değişti. Kullanıcı tabanını genişleten ve tartışmalı bir gizlilik anlaşmasına rağmen kullanıcıların büyük bir bölümünü elinde tutmayı başaran WhatsApp, artık ödemeli döneme geçebilir.Mark Zuckerberg, sosyal medya devi Facebook Meta'yı isimlendirdikten ve şirketin Metaverse (sanal evren) projesine odaklanacağını açıkladıktan sonra umduğunu bulamadı ve tekrar WhatsApp'a yöneldi. Şirket, Metaverse platformundan yeterince para kazanamadı ve WhatsApp'tan para kazanmanın yollarını aramaya başladı.Çalışanlara gönderdiği bir e-postada Mark Zuckerberg, Metaverse projesinin başarısızlığını kabul etti ve WhatsApp ve Messenger uygulamalarının çok önemli olduğunu söyledi. Zuckerberg, mesajında WhatsApp ve Messenger platformları üzerinden para kazanmada yeni yollar bulma ihtiyacına dikkat çekti. Ancak daha fazla detay paylaşmadı. Diğer taraftan Meta'ya yakın kaynaklar, her iki platformda da daha fazla tanıtım içeriği göreceğini ancak WhatsApp'ın özellikle ücretli sürüm seçeneğinin gündemde olabileceğini duyurdu. Fiyat için ise 1 dolar gibi bir rakamın konuşulduğu diğer gelen bilgiler arasında yer aldı.