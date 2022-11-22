TEKNOLOJİ
22 Kasım 2022 - 12:54

WhatsApp paralı mı olacak? Teknoloji devinden ücret itirafı!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp yeniden ücretli olabileceği söylendi. WhatsApp'ın da içinde bulunduğu çatı şirket CEO'su Mark Zuckerberg'den WhatsApp ile ilgili ücretli bir itiraf geldi. Peki WhatsApp ödeme alırsa maliyeti ne kadar olacak? İşte Zuckerberg'in gündeme bomba gibi düşen o açıklaması...

TEKNOLOJİ
22 Kasım 2022 - 12:54
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WhatsApp paralı mı olacak? Teknoloji devinden ücret itirafı!


Dünya genelinden en çok kullanıcıya sahip platformlar listesinin ilk sıralarında yer alan WhatsApp'ın 2 milyardan fazla kullanıcısı var. Uygulama, 2016 yılına kadar geri ödemeli ücretli abonelik olarak kullanıcılara sunulmaktaydı. Ocak 2016'ya kadar WhatsApp, yeni kullanıcılardan bir yıl sonra yılda yaklaşık 3 TL (0,99 sent) ücret alıyordu. O zamanlar 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp, uygulamayı ücretsiz olarak sunmaya başladı.

WhatsApp paralı mı olacak



Kullanıcı sayısı 2 milyarı geçen WhatsApp'ta şimdi iler yeniden değişti. Kullanıcı tabanını genişleten ve tartışmalı bir gizlilik anlaşmasına rağmen kullanıcıların büyük bir bölümünü elinde tutmayı başaran WhatsApp, artık ödemeli döneme geçebilir.

WHATSAPP İÇİN 1 DOLARLIK FİYAT ÖNGÖRÜSÜ

Mark Zuckerberg, sosyal medya devi Facebook Meta'yı isimlendirdikten ve şirketin Metaverse (sanal evren) projesine odaklanacağını açıkladıktan sonra umduğunu bulamadı ve tekrar WhatsApp'a yöneldi. Şirket, Metaverse platformundan yeterince para kazanamadı ve WhatsApp'tan para kazanmanın yollarını aramaya başladı.

WhatsApp paralı mı olacak

Çalışanlara gönderdiği bir e-postada Mark Zuckerberg, Metaverse projesinin başarısızlığını kabul etti ve WhatsApp ve Messenger uygulamalarının çok önemli olduğunu söyledi. Zuckerberg, mesajında WhatsApp ve Messenger platformları üzerinden para kazanmada yeni yollar bulma ihtiyacına dikkat çekti. Ancak daha fazla detay paylaşmadı.

Diğer taraftan Meta'ya yakın kaynaklar, her iki platformda da daha fazla tanıtım içeriği göreceğini ancak WhatsApp'ın özellikle ücretli sürüm seçeneğinin gündemde olabileceğini duyurdu. Fiyat için ise 1 dolar gibi bir rakamın konuşulduğu diğer gelen bilgiler arasında yer aldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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