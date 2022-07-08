TEKNOLOJİ
08 Temmuz 2022 - 12:52

WhatsApp pikselleştirme nasıl yapılır? Whatsapp resimleri pikselleştirme iOS ve Android rehberi

Dünya üzerinde milyonlarca insan tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bünyesine yenilikler katmaya devam ediyor. Yeni gelen özellikte fotoğraf pikselleştirme oldu. Peki bu özellik nasıl kullanılır? Tüm detaylar haberimizde.

TEKNOLOJİ
08 Temmuz 2022 - 12:52
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WhatsApp pikselleştirme nasıl yapılır? Whatsapp resimleri pikselleştirme iOS ve Android rehberi


En çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp uygulamasına gelen pikselleştirme özelliği kullanıcılarının dikkatini çekti. Bir süre önce iOS sürüm cihazlara gelen özellik artık Android cihazlarda da kullanılabiliyor. Peki pikselleştirme özelliği nedir? Özellik nasıl kullanılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WhatsApp fotoğraf pikselleştirme

WhatsApp uygulamasına bir süre önce fotoğraf pikselleştirme özelliği gelmişti ancak bu özellik yalnızca iOS cihazlarda kullanılabiliyordu. Yeni yapılan güncelleme ile birlikte artık Android cihazlarda pikselleştirme özelliğinden faydalanabiliyor.



WhatsApp Fotoğraf Pikselleştirme Nasıl Yapılır

WhatsApp iOS fotoğraf pikselleştirme nasıl kullanılır

Bir fotoğrafı pikselleştirmek istiyorsanız şu adımları izlemeniz gerekiyor;

-Öncelikle sohbetin alt tarafında bulunan + seçeneğine tıklamalısınız,

-Daha sonra fotoğraf ve videolar seçeneğini seçmelisiniz,

-Galeriden bir fotoğrafı seçmelisiniz

-Seçtiğiniz fotoğrafı düzenlemek için üst kısımda bulunan kalem işaretine tıklamalısınız

-Daha sonra önünüze çıkan renk seçeneklerinin en altında pikselleştirme seçeneğini seçmelisiniz

-Pikselleştirme seçeneğini seçtikten sonra da düzenlediğiniz fotoğrafta pikselleştirmek istediğiniz kısmı boyamalısınız

-Fotoğrafınız bittiğinde ise gönderebilirsiniz.

WhatsApp Android pikselleştirme nasıl kullanılır

Android cihazınızda bir fotoğrafı pikselleştirmek istiyorsanız şu adımları izlemelisiniz;

-Öncelikle göndereceğiniz fotoğrafı galerinizden seçmeli ve düzenleme seçeneklerinden kurşun kalem seçeneğini seçmelisiniz

-Daha sonra pikselleştirme özelliği sağ alt köşede çıkmalı

-Çıkan seçeneğe tıklayarak pikselleştirmek istediğiniz kısmı boyamalısınız ve fotoğraf düzenlemeniz bittiğinde fotoğrafı karşı tarafa gönderebilirsiniz.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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