TEKNOLOJİ
22 Temmuz 2022 - 13:04

WhatsApp, platformlar arası geçişe tek tıkla çözüm buldu!

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Android işletim sistemine sahip telefonlardan iOS işletim sistemine sahip telefonlara geçişi kolaylaştıracak özellik kullanıcılar için hazırlanırken, kullanıcılar bu işlemi hiç zaman kaybetmeden tek tıkla halledebilecek.

TEKNOLOJİ
22 Temmuz 2022 - 13:04
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
WhatsApp, platformlar arası geçişe tek tıkla çözüm buldu!


Milyarlarca kullanıcıya sahip WhatsApp uygulaması, her geçen gün getirdiği yeni özelliklerle kendisini giderek geliştiriyor. Anlık mesajlaşmalar ve sohbetlerde kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı hedef haline getiren WhatsApp, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliğini kullanıcılarının hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Meta çatısı altında faaliyetlerine devam eden Whatsapp, Android işletim sistemine sahip telefonlardan iOS işletim sistemi kullanılan telefonlara geçiş yapan kullanıcılarına geçişlerini çok kolay hale getirecek yeni özelliğini duyurdu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar platformlar arası geçişlerde zorlanmadan tek tıkla işlemlerini halledecekler.



WhatsApp, platformlar arası geçiş

Android'den İOS'a geçiş özelliği

Geçtiğimiz aylarda Samsung cihazlara geçişlerde iOS platformundan Android'e geçişleri kolay hale getiren WhatsApp, şimdi de aynı olanağı Android'den iOS telefonlara geçenler için sunuyor.

Bu kapsamda Apple ile ortak çalışma başlatan Whatsapp, Android telefonlardan iOS telefonlara geçişlerde kullanıcıların hesap bilgileri, profil fotoğrafı, bireysel ve grup sohbetleri ile birlikte sohbet geçmişleri de hızlı şekilde aktarılacak.

WhatsApp, platformlar arası geçiş

21 Temmuz günü hizmete açılması beklenen yeni özelliğe ise kullanıcılar Google Play Store mağasazına eklenmiş olan 'iOS'a Taşı' aracından ulaşabilecekler. Söz konusu yeni özellik, hem gönderenin hem de bilgileri alan cihazın WhatsApp'ın en son sürümüne sahip olması, aynı telefon numarasının kullanılması ve ayrıca verilerin aktarıldığı iOS cep telefonunun fabrika ayarlarına geri döndürülmüş ya da yeni cihaz olmasını gerektiriyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Elon Musk, Türkiye yatırımına Bolu'dan start verdi!
Elon Musk, Türkiye yatırımına Bolu'dan start verdi!
Hangi uygulamalar telefona zarar verir? Hatalara dikkat edilmezse telefonunuz bozulabilir!
Hangi uygulamalar telefona zarar verir? Hatalara dikkat edilmezse telefonunuz bozulabilir!
Son Haberler
Behzat Uygur kimdir, kaç yaşında? Behzat Uygur'un tiyatro oyunları, filmleri ve rol aldığı yapımlar
Behzat Uygur kimdir, kaç yaşında? Behzat Uygur'un tiyatro oyunları,...
Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında? Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'in mesleği ne? Sibel Ülker'in hayatı ve biyografisi..
Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında? Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'in mesleği...
Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in kızı Gizem Tuncer değişimi ile şaşırttı! 40kilo veren Gizem Tuncer verdiği pozlar ile büyüledi...
Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in kızı Gizem Tuncer değişimi ile şaşırttı!...
İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2022 Tekirdağ ve Balıkesir depremleri ve son depremler listesi
İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2022 Tekirdağ ve Balıkesir depremleri...
Fox TV bir dizinin daha fişini çekti! 'Gizli Saklı' ekranlara veda ediyor
Fox TV bir dizinin daha fişini çekti! 'Gizli Saklı' ekranlara veda...
Elon Musk, Türkiye yatırımına Bolu'dan start verdi!
Elon Musk, Türkiye yatırımına Bolu'dan start verdi!
Selen Görgüzel'in güzellik sırrı ortaya çıktı: Sünnet derisi!
Selen Görgüzel'in güzellik sırrı ortaya çıktı: Sünnet derisi!
Antalya’da yaya geçidinde facia! Karşıdan karşıya geçen 3 kadın öldü
Antalya’da yaya geçidinde facia! Karşıdan karşıya geçen 3 kadın...
Ece Erken'in Kerimcan Durmaz eleştirisine 3 yıla kadar hapis istemi!
Ece Erken'in Kerimcan Durmaz eleştirisine 3 yıla kadar hapis istemi!
Vakalar patlayınca fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 zam yaptı!
Vakalar patlayınca fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 zam yaptı!
Rusya'ya ait savaş uçağı İdlib'i vurdu! Ölü ve yaralılar var haberi geldi
Rusya'ya ait savaş uçağı İdlib'i vurdu! Ölü ve yaralılar var haberi...
Tahıl sevkiyatı krizi çözüme kavuştu! İmza için bugün İstanbul'a geliyorlar
Tahıl sevkiyatı krizi çözüme kavuştu! İmza için bugün İstanbul'a...
Libya'dan flaş karar: Libya petrol ihracatına tekrardan başladı!
Libya'dan flaş karar: Libya petrol ihracatına tekrardan başladı!
Sibel Can kaç yaşında? Sibel Can nereli? Sibel Can kaç kez evlendi? Sibel Can ile ilgili merak edilenler
Sibel Can kaç yaşında? Sibel Can nereli? Sibel Can kaç kez evlendi?...
Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den zehir zemberek açıklama: Şiddet görüyorum!
Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den zehir zemberek açıklama: Şiddet görüyorum!