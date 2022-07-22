WhatsApp, platformlar arası geçişe tek tıkla çözüm buldu!













Android'den İOS'a geçiş özelliği

Milyarlarca kullanıcıya sahip WhatsApp uygulaması, her geçen gün getirdiği yeni özelliklerle kendisini giderek geliştiriyor. Anlık mesajlaşmalar ve sohbetlerde kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı hedef haline getiren WhatsApp, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliğini kullanıcılarının hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Meta çatısı altında faaliyetlerine devam eden Whatsapp, Android işletim sistemine sahip telefonlardan iOS işletim sistemi kullanılan telefonlara geçiş yapan kullanıcılarına geçişlerini çok kolay hale getirecek yeni özelliğini duyurdu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar platformlar arası geçişlerde zorlanmadan tek tıkla işlemlerini halledecekler.Geçtiğimiz aylarda Samsung cihazlara geçişlerde iOS platformundan Android'e geçişleri kolay hale getiren WhatsApp, şimdi de aynı olanağı Android'den iOS telefonlara geçenler için sunuyor. Bu kapsamda Apple ile ortak çalışma başlatan Whatsapp, Android telefonlardan iOS telefonlara geçişlerde kullanıcıların hesap bilgileri, profil fotoğrafı, bireysel ve grup sohbetleri ile birlikte sohbet geçmişleri de hızlı şekilde aktarılacak.21 Temmuz günü hizmete açılması beklenen yeni özelliğe ise kullanıcılar Google Play Store mağasazına eklenmiş olan 'iOS'a Taşı' aracından ulaşabilecekler. Söz konusu yeni özellik, hem gönderenin hem de bilgileri alan cihazın WhatsApp'ın en son sürümüne sahip olması, aynı telefon numarasının kullanılması ve ayrıca verilerin aktarıldığı iOS cep telefonunun fabrika ayarlarına geri döndürülmüş ya da yeni cihaz olmasını gerektiriyor.