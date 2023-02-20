WhatsApp rakiplerine meydan okuyan o özellikleri getirdi! Hem Anroid hem iOS'da kullanılacak







WHATSAPP UYGULAMASI YENİ GÜNCELLEMESİ







Bütün insanların hem mesajlaşma hem sesli konuşma yapmak için tercih ettikleri WhatsApp uygulaması güncellemeleri sık sık geliyor. Peki yeni güncellemeyle hangi özellikler sunulacak? Kimler kullanabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.WhatsApp uygulaması güncellemeleri sürekli kullanıcılara sunuluyor.Yeni WhatsApp uygulamasında mesajları benden sil özelliğinin yanında silinen mesajı geri alma ve avatar kullanma özelliği gelecek. Benden sil özelliğini kullanan kullanıcılar yanlış mesajı silmeleri durumunda birkaç saniye içinde bu özelliği geri alarak mesajı göndermiş olacak. Güncellemelerden biri de profil fotoğrafının avatarınızla değiştirilebilmesi. Bu özellik ayarlar kısmından yapılabilecek.