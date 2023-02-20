TEKNOLOJİ
20 Şubat 2023 - 15:15

WhatsApp rakiplerine meydan okuyan o özellikleri getirdi! Hem Anroid hem iOS'da kullanılacak

Tüm dünya üzerinde tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp güncellemeleri devam ediyor. Peki WhatsApp tarafından yeni yapılan güncelleme nedir? Tüm detaylar haberimizde.

TEKNOLOJİ
20 Şubat 2023 - 15:15
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WhatsApp rakiplerine meydan okuyan o özellikleri getirdi! Hem Anroid hem iOS'da kullanılacak


Bütün insanların hem mesajlaşma hem sesli konuşma yapmak için tercih ettikleri WhatsApp uygulaması güncellemeleri sık sık geliyor. Peki yeni güncellemeyle hangi özellikler sunulacak? Kimler kullanabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP UYGULAMASI YENİ GÜNCELLEMESİ

WhatsApp uygulaması güncellemeleri sürekli kullanıcılara sunuluyor. 



Whatsapp Güncellemesi

Yeni WhatsApp uygulamasında mesajları benden sil özelliğinin yanında silinen mesajı geri alma ve avatar kullanma özelliği gelecek. Benden sil özelliğini kullanan kullanıcılar yanlış mesajı silmeleri durumunda birkaç saniye içinde bu özelliği geri alarak mesajı göndermiş olacak. Güncellemelerden biri de profil fotoğrafının avatarınızla değiştirilebilmesi. Bu özellik ayarlar kısmından yapılabilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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