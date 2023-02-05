WhatsApp sohbet ekranında yenilik: Herkesin kullandığı o özellik değişti







WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİKLERİ: BELGE BAŞLIĞI, ARAMA KISAYOLU VE SABİTLENMİŞ MESAJLAR







DOSYA PAYLAŞIM LİMİTİ ARTIRILMIŞTI'

SABİTLENMİŞ MESAJLAR GELİŞTİRİLİYOR!

WHATSAPP NEDİR?

WhatsApp üzerinde çalışılan özellikler arasında Belge paylaşımı, Arama kısayolu ve Sabitlenmiş mesajlar bulunuyor.WhatsApp, özelliklerini geliştirmeye devam ediyor! Son olarak, Android için Sesli durum güncellemelerinin beta sürümünün ardından, WaBetaInfo tarafından yayınlanan rapora göre, WhatsApp'ın Belge paylaşımı, Arama kısayolu ve Sabitlenmiş mesajlar gibi bir dizi özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.Belge paylaşımı özelliği, Mayıs 2022'de dosya paylaşım limitini 100MB'dan 2GB'a yükseltmişti ancak tüm kullanıcılar bunun farkında değildi. WhatsApp, uygulama içi bir banner eklemeyi planlıyor ve bu banner dosya tarama bölümünde gösterilecek. Kullanıcılar, artık 2GB boyutuna kadar dosya paylaşabileceklerini anlayacaklar. Arama kısayolu, listelerindeki bir kişiye dokunarak oluşturulabilecek. Bu, arama sürecini basitleştirecek ve cihazların ana ekranını otomatik olarak güncelleyecektir.Sabitlenmiş mesajlar özelliği de geliştiriliyor. Bu özellik, gruplardaki organizasyonu iyileştirmeyi ve önemli mesajlara kolayca erişebilmeyi sağlayacak. Yukarıda bahsedilen özellikler halen geliştirme aşamasında olup, v2.23.3.13/15/17 android beta sürümlerinde tespit edilmiştir ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacaktır. WhatsApp, Sohbet aktarımı, Blok kısayolu, yeni bir Kamera modu ve daha fazlası gibi diğer geliştirmeler üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Bu, kullanıcıların arama sürecini kolaylaştırmayı, gruplardaki organizasyonu iyileştirmeyi ve dosyaların 2GB'a kadar paylaşılmasını mümkün kılacak. WhatsApp, bu özellikleri kullanıma sunmak için çalışmalarını sürdürüyor ve kullanıcılarının bu özelliklerden tam verim alabilmesi için çaba sarf ediyor.WhatsApp, 2009 yılında başlatılan bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Facebook tarafından 2014 yılında satın alındı. Kullanıcılar, telefon numaralarını kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantı kurabilir ve metin mesajları, sesli mesajlar, fotoğraflar, video ve belgeler gönderebilirler. WhatsApp aynı zamanda grup sohbetleri de destekler ve kullanıcılar birden çok kişiyle aynı anda iletişim kurabilirler.