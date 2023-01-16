WhatsApp son özelliği ile şaşırttı! Böyle bir güncelleme beklenmiyordu: Konuşma penceresine girenler şaştı kaldı







WHATSAPP, YABANCI NUMARALARDAN GELEN MESAJLARI ENGELLEMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR: TEST AŞAMASINDAKİ GÜNCELLEME







WhatsApp kullanıcılarının rahatlığı için yeni engelleme özelliği geliyorDünya genelinde 2 milyar kullanıcıya ulaşan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre Whatsapp, yabancı bir numaradan gelen mesajları engellemek için bir özellik ekleyecek. Şu anda test aşamasında olan güncellemeye göre, Whatsapp üzerinden yabancı bir numaradan mesaj geldiği anda bildirim kutusunda yer alan cevap vermek ve sessize almak seçeneklerinin arasına bir de engelleme seçeneği eklenecek. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar yabancı kişilerden gelen iletileri pratik bir şekilde engelleyebilecekler.Bu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar artık birini engellemek için profiline girmeye gerek kalmaksızın sohbet listesi üzerinden bunu gerçekleştirebilecekler. Bu yeni özellik, kullanıcıların rahat ve kolay bir şekilde yabancı numaralardan gelen mesajları engellemelerine olanak sağlarken, aynı zamanda Whatsapp kullanıcılarının güvenliğini de artırmaktadır. Bu özellik ilerleyen zamanlarda Whatsapp kullanıcılarının tümüne sunulacak ve kullanımı oldukça kolay olacaktır. Bu nedenle, Whatsapp kullanıcılarının bu özellikle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmaları ve güncellemeler için Whatsapp'ın resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önerilir.