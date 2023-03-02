WhatsApp'ta bir dönem kapanıyor! Kuzenim yazmış diyenler artık olmayacak! İşte WhatsApp'a gelen o tarihi özellik













WHATSAPP’A TARİHİ BİR ÖZELLİK GELİYOR: ARTIK YANLIŞ YAZDIM DERDİ OLMAYACAK

Sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme paketine odaklandı. Peki bu güncellemede neler var? WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için mesajları düzenleyebilme özelliğini aktif ediyor!Android WhatsApp beta sürümünde geliştirilmekte olan bu özelliği ilk kez altı ay önce duyduk. Aynı özelliği 2 ay önce WhatsApp Desktop'ın beta geliştirmesi sırasında bulduk ve bugün iOS uygulamasında bir güncelleme haberimiz var. TestFlight'ta iOS için en son WhatsApp betasının 22.23.0.73 güncellemesi sayesinde, WhatsApp'ın aynı özelliği iOS beta uygulamasına gelecek bir güncellemede getirmeyi planladığını öğrendik.Uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde özellik göründüğünde ayarlar menüsünde mesaj düzenleme özelliği görünecektir. Değiştirilen tüm mesajlar sohbette "Değiştirildi" olarak işaretlenecektir. Ek olarak, WhatsApp kullanıcılarına kısa mesaj göndermeleri için maksimum 15 dakika verir. Ancak, bu özellikle yalnızca metin mesajlarını düzenleyebilirsiniz. Resimler, videolar ve belgeler için başlık düzenleme şu anda desteklenmemektedir, ancak yayınlanmadan önce özelliğin geliştirilmiş bir sürümünü bekleyebiliriz. İletileri düzenleme yeteneği, gelecekteki bir uygulama güncellemesinde bazı beta test kullanıcıları için yayınlanacaktır. Bu özellik henüz geliştirme aşamasında olduğu için çıkış tarihi hakkında bir bilgi yok ancak özellik kullanıma sunulduğunda bu bilgiyi sizlere sunacağız.