TEKNOLOJİ
02 Kasım 2022 - 15:05

WhatsApp'ta bunu yapan yandı! Yeni güncelleme geldi, engellenecek

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'e yeni güncelleme geldi. Bu güncelleme ile tek seferlik medya paylaşımında yeniliğe gidildi.

TEKNOLOJİ
02 Kasım 2022 - 15:05
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WhatsApp'ta bunu yapan yandı! Yeni güncelleme geldi, engellenecek


Dünyada milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp, günümüzün en çok kullanılan mobil uygulamalarından biri. Hemen hemen her telefonda bulunan WhatsApp ile kolayca ve ücretsiz bir şekilde mesajlaşmak, görüntülü konuşmak ve dosya gönderip almak mümkün oluyor. Her geçen gün yeni güncellemeler ile kendisini yenileyen WhatsApp, geçtiğimiz aylarda tıpkı Instagram’da olduğu gibi tek gösterimlik fotoğraf ve video paylaşılmasına olanak tanıyan özelliğini sunmuştu.

Anlık fotoğraf ve video paylaşımı kullanıcılar tarafından çok sevildi. Galeride yer kaplamak yerine tek gösterimlik paylaşım yapmak daha pratik bir iletişim sağlıyor. Ancak WhatsApp’tan yapılan son açıklamaya göre bu özelliğe sınırlama geliyor. İşte ayrıntılar…

WhatsApp’ta ekran görüntüsü almak tarihe karışıyor



WhatsApp’ta tek gösterimlik video ve fotoğraf paylaşımlarında artık ekran görüntüsü alınamayacak. Birçok kullanıcı için hayat kurtarıcı olan bu kısıtlama, karşı tarafın ekran görüntüsü almasını kısıtlıyor ve böylelikle paylaşımlar olması gerektiği gibi tek seferlik görünüyor.

En popüler mesajlaşma uygulaması yeni gelen güncelleme ile bu özelliği kullanmaya başladı. Uygulama içerisindeki güvenliği artırmak ve kullanıcıların kişisel verilerini korumak isteyen WhatsApp, tek seferlik medya görüntülerinde ekran görüntüsü ve kaydının alınmasını engellemeye başladı.

whatsapp

WhatsApp ekran görüntüsü engelleme özelliği 2.22.22.3 kodlu güncelleme ile hem Android hem de iPhone cihazlar için kullanılmaya başlandı. Bu güncellemeden sonra kullanıcılar ekran görüntüsü almak istediklerine karşılarına “ Ekran Görüntüsü Engellendi “ yazısı çıkıyor. Böylelikle ekran görüntüsü ya da kaydı almak imkansız hale geliyor.

WhatsApp’ın yeni güncellemesi kullanıcılardan da tam not aldı. Daha önce tek seferlik medya gönderimi yapılırken karşı tarafın ekran görüntüsü ya da kaydı almasının önüne geçilemiyor, bununla ilgili bir bildirim dahi gönderilmiyordu. Instagram’dan esinlenilerek ortaya konulan tek seferlik medya paylaşımı özelliği, Instagram’da ekran görüntüsü alındığında kullanıcıya bildirim göndererek ekran görüntüsü alındığını iletiyor.

WhatsApp’e gelen güncelleme ile ekran görüntüsü alma konusu tamamen kapanıyor. WhatsApp, karşı tarafa bir bildirim göndermeyi tercih etmeden direkt olarak ekran görüntüsü almayı engelliyor. Böylelikle kullanıcılar daha güvenli ve sağlıklı bir kullanım deneyimi yaşayacaklar. Normal medya gönderimlerinde ise herhangi bir engelleme bulunmuyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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