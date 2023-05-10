WhatsApp'ta büyük güvenlik sorunu! Konuya Elon Musk bile dahil oldu..













WHATSAPP GOOGLE'I SUÇLADI

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son günlerde güvenlik sorunlarıyla gündemde. Kullanıcı geri bildirimlerine göre uygulamanın, kapalı ve tamamen devre dışıyken bile arka planda mikrofona erişerek telefonu dinliyor. Bu, Android 12 ile birlikte daha üstü i cihazlarda "Gizlilik Panosu" aracılığıyla fark edilmiştir. Bu özelliğin bir uygulamanın sağ üst köşesindeki küçük yeşil bir simge bulunan mikrofonu kullanırken görüntülenmiştir. Konuyla ilgili olarak Elon Musk'tan WhatsApp'a çok sert bir açıklama gelmesinin hemen ardından şirket yetkilileri eleştirilere jet hızıyla yanıt verdi.Söz konusu sorun ile ilgili olarak WhatsApp, Android gizlilik panosu özelliğinin kullanıcılara yanlış bilgi vermiş olma ihtimalinin bulunduğunu belirterek şunları ifade etti: "Son 24 saat içerisinde Pixel telefonu ve WhatsApp ile ilgili sorunları bildiren bir Twitter mühendisi ile iletişime geçilmiştir. Bunun, kontrol panelinde bilgilere neden olan bir Android hatası olduğuna inanıyoruz. Privacy Edge ve Google'dan araştırın ve düzeltin."Kullanıcıların mikrofonları üstünde tam kontrole sahip olduğunu hatırlatan şirket, WhatsApp'ın onlara yalnızca arama yaparken veya sesli mesaj ya da video kaydederken eriştiğini açıkladı. Uçtan uca şifreleme ile korunduğu da açıklamada vurgulandı.