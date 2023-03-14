WhatsApp'ta eski mesajları getirmenin kolay yolu! Öğrenenler ortalığı fena karıştıracak!













Android Telefonlarda WhatsApp Mesajları Nasıl Geri Yüklenir?

iOS Telefonlarda WhatsApp Eski Mesajları Nasıl Geri Yüklenir?

WhatsApp mesajlarınızı geri yüklemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasını kaldırın.

App Store veya Google Play Store'dan WhatsApp uygulamasını yeniden indirin ve yükleyin.

WhatsApp hesabınızla giriş yapın.

WhatsApp, yedeklemelerinizi geri yüklemek isteyip istemediğinizi sormak için bir bildirim gönderecektir. "Evet" yanıtı vererek, eski mesajlarınızın tamamını geri yükleyebilirsiniz.

WhatsApp'ta eski mesajları geri yükleme yöntemi ifşa edildi! WhatsApp kullanıcıları artık telefonlarındaki eski mesajları geri yüklemenin etkili yöntemlerini öğrenebiliceksiniz.WhatsApp, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen bir mesajlaşma uygulamasıdır. Ancak, bazen kullanıcılar yanlışlıkla mesajlarını silerek önemli bilgileri kaybedebilirler. Bu durumda endişelenmenize gerek yok, çünkü bu makalede Android ve iOS işletim sistemli telefonlarda eski WhatsApp mesajlarını geri yüklemek için kullanabileceğiniz etkili yöntemler hakkında bilgi edinebilirsiniz.Android işletim sistemli telefonlarda, WhatsApp mesajlarını geri yüklemek için iki yöntem bulunmaktadır. İlk olarak, mesajlarınızın yedeğini almış olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce yedekleme işlemi yapmadıysanız, Ayarlar bölümünden Sohbet Yedeği oluştur seçeneğini işaretleyerek Google Drive üzerinden yedekleme işlemini başlatabilirsiniz. Sonrasında, silinen mesajlarınızı geri yüklemek için WhatsApp uygulamasını kaldırıp yeniden yükleyerek eski mesajlarınızın tamamını yükleyebilirsiniz..