TEKNOLOJİ
11 Mart 2023 - 01:14

Whatsapp'ta güvenlik krizi derinleşiyor: Son çare yasaklama kararı!

WhatsApp'ın İngiltere'de yasaklanmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Bir çevrimiçi güvenlik yasası uygulamaya çalışan İngiltere, yasanın WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemesini zayıflatacağını söylüyor.

TEKNOLOJİ
11 Mart 2023 - 01:14
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Whatsapp'ta güvenlik krizi derinleşiyor: Son çare yasaklama kararı!


Dünya çapında kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp, İngiltere'de krize neden oldu. WhatsApp, yaklaşan çevrimiçi güvenlik yasasında yasaklanabilir.

İNGİLTERE, UÇTAN UCA ŞİFRELEMEYE ENGEL GETİRİYOR

İngiltere, çevrimiçi güvenlik mevzuatının WhatsApp'ın mesajları koruyan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmasına neden olabileceğini duyurdu. Whatsapp bunu yapmayı reddedebilir ve Birleşik Krallık hükümeti onu güvenliğini zayıflatmaya zorlamış olursa uygulama ülkede tamamen yasaklanabilir.



Whatsapp'ta güvenlik krizi derinleşiyor Son çare yasaklama kararı

Uçtan uca şifreleme, mesajı yalnızca gönderen ve alıcı okuyabileceğinden mesaj güvenliğini sağlar.

WHATSAPP BÜNYESİNDE YASA DIŞI İÇERİK KRİZİ

Teknoloji şirketleri ile birlikte güvenlik uzmanlarının ortak düşüncesi, mesajları bilgisayar korsanlarından ve diğer tehditlerden koruma ihtiyacına işaret ediyor, ancak Birleşik Krallık da dahil olmak üzere bazı ülkeler uçtan uca şifrelemeyi ve mesajları taramayı zayıflatıyor.

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