Whatsapp'ta güvenlik krizi derinleşiyor: Son çare yasaklama kararı!

Dünya çapında kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp, İngiltere'de krize neden oldu. WhatsApp, yaklaşan çevrimiçi güvenlik yasasında yasaklanabilir.
İNGİLTERE, UÇTAN UCA ŞİFRELEMEYE ENGEL GETİRİYORİngiltere, çevrimiçi güvenlik mevzuatının WhatsApp'ın mesajları koruyan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmasına neden olabileceğini duyurdu. Whatsapp bunu yapmayı reddedebilir ve Birleşik Krallık hükümeti onu güvenliğini zayıflatmaya zorlamış olursa uygulama ülkede tamamen yasaklanabilir.
Uçtan uca şifreleme, mesajı yalnızca gönderen ve alıcı okuyabileceğinden mesaj güvenliğini sağlar.