WhatsApp'ta hatalı mesajlara son! Çok beklenen mesaj düzeltme özelliği geliyor!







WHATSAPP'A MESAJ DÜZENLEME ÖZELLİĞİ GELİYOR











DÜZELTİLEN MESAJLAR 'DÜZELTİLDİ' İBARESİYLE BELLİ OLACAK





Bilindiği üzere platform, sahte veya hatalı mesajların önüne geçmek için daha önce kullanıcılara "her iki taraftan da sil" özelliği sunmuştu. Şirket, yeni getireceği özelliği bu özelliğe benzer şekilde geliştirdi ve kullanıcılarının neredeyse canından bezdiren yazım hatalı mesaj gönderme derdine son verdi.Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp'ın beta sürümünde Mesaj Düzeltme özelliğinin geldiği görüldü. Adından da anlaşılacağı gibi, bu özellik gönderilen mesajlarda daha sonrasında düzenleme sağlayacak. Teknoloji devi WABetaInfo tarafından duyurulan özelliğin, kullanıcılara yazım hatalarını düzeltme yeteneği verdiğine inanılıyor."Mesaj Düzeltme" işlevinin, tıpkı "Çift Yönlü Silme" gibi bir zaman sınırı olacak. Kullanıcılar gönderilen mesajları en geç 15 dakika içinde düzenleyebilecekler. Süresi dolduğunda, gönderen artık mesaj düzenlenemeyecek. Ayrıca çift taraflı silme özelliği, kullanıcılara sunulduğunda kısa sürelerle sınırlandırılmıştı. Bu süre daha sonra uzatılmıştı. "Mesaj düzeltme" özelliğinde verilen 15 dakikalık sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili henüz net bir bilgi verilmedi.Açıklamaya göre, düzeltilen mesajlar 15 dakika içinde düzeltilen mesajın sağ alt köşesinde "düzeltildi" olarak işaretlenecek. Kullanıcılar, mesajın değiştirildiğini kolayca anlayabilir.