WhatsApp'ta kendi kendine mesaj dönemi için start verildi!













WhatsApp'ta kendilerine mesaj göndermek isteyenler için yeni özellik nasıl kullanılacak?

Şimdiye kadar, WhatsApp'ta kendinize bir mesaj göndermek için harici bir sohbet başlatmanız gerekiyordu. Şirket bir süredir test aşamasında tuttuğu yeni özelliği kullanıcılara sunmaya başladı. Bu yeni özellik, kişilerinizden biriyle sohbet ediyormuş gibi kendi kendinize konuşma başlatmanıza olanak tanıyacak. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde oluşturulan bu özellik, kademeli olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Yeni bir özellik sayesinde, Kişiler'de seçilen sayfanın en üstünde kendinizi görebilir ve mesaj gönderebilirsiniz. Özellik Telegram'da mevcut ve WhatsApp, özelliğin herkese açık testine Ekim ayında başladı. Bu özellik kullanıma sunulmadan önce, bazı kullanıcılar gruplar oluşturarak ve üyeleri kaldırarak özel sohbet odaları oluşturdu.- Önce yeni bir sohbet başlatın - Kişi listenizin en üstünden kendinizi seçin - Sohbeti açtığınızda adınızın altında "Kendinizi Bildirin" yazısını göreceksiniz. Açılan ekranda kendinize mesaj gönderebilirsiniz.