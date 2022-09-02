TEKNOLOJİ
02 Eylül 2022 - 19:47

WhatsApp'ta kendi kendinize sohbet etme dönemi başlıyor!

WhatsApp'a gelecek olan yeni bir özellikte kişiler başkasıyla sohbet eder gibi ekran açarak kendi kendilerine mesaj atabilecekler.

TEKNOLOJİ
02 Eylül 2022 - 19:47
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WhatsApp'ta kendi kendinize sohbet etme dönemi başlıyor!


Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, genelikle başka kişilerle mesajlaşmak için kullanılsa da çoğu kullanıcı önemli şeyleri not etmek için kendilerine sadece mesaj gönderebiliyordu.

Bu durumu değerlendiren WhatsApp, uygulamaya yeni bir özellik getirmeye karar verdi ve yeni özelliğin test aşamalarına başladı. Bu güne kadar WhatsApp'ta kendisine mesaj atmak isteyen ve web sürümü davetiyesi atarak dışarıdan 'sohbet' başlatan kullanıcılar için kendi kendilerine sohbet etme imkanına kavuşabilecekler.



WhatsApp

WhatsApp'ta kendi kendinize sohbet nasıl kullanılacak?

WhatsApp’ın masaüstü sürümü olan WhatsApp Desktop’un betasında fark edilen yeni özellikte rehberde yer alan kişilerin görüntülenmesi sırasında kullanılabilecek. Rehberde kayıtlı olan kısmında dayfa üzerinde kullanıcılar artık kendilerini görebilecekler ve kendi isimlerinin üstüne tıkladıkları zaman da kendisine mesaj gönderebilecek.

WhatsApp'ın yeni gelecek olan özelliğini kullanıcılar telefonlarındaki bir veriyi masaüstü bilgisayarlarına kolaylıkla aktarabilmek ya da dosya yedeklemek için kullanabilecekler. Henüz test aşamasında olan özelliğin beta sürümü sonrasında tam sürüme ne zaman geleceği henüz netlik kazanmadı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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