Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, genelikle başka kişilerle mesajlaşmak için kullanılsa da çoğu kullanıcı önemli şeyleri not etmek için kendilerine sadece mesaj gönderebiliyordu. Bu durumu değerlendiren WhatsApp, uygulamaya yeni bir özellik getirmeye karar verdi ve yeni özelliğin test aşamalarına başladı. Bu güne kadar WhatsApp'ta kendisine mesaj atmak isteyen ve web sürümü davetiyesi atarak dışarıdan 'sohbet' başlatan kullanıcılar için kendi kendilerine sohbet etme imkanına kavuşabilecekler.
TEKNOLOJİ
02 Eylül 2022 - 19:47
WhatsApp'ta kendi kendinize sohbet etme dönemi başlıyor!
WhatsApp'a gelecek olan yeni bir özellikte kişiler başkasıyla sohbet eder gibi ekran açarak kendi kendilerine mesaj atabilecekler.
TEKNOLOJİ
02 Eylül 2022 - 19:47
EDİTOR
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