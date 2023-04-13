WhatsApp'ta 'Kiminle mesajlaşıyorsun' sorusu tarihe gömülüyor! Uygulamaya eşlik modu geliyor..













EŞLİK MODU ÖZELLİĞİ GELİYOR

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, rakiplerinin gerisinde kalmamak için sık sık yeni özellikler ortaya çıkarıyor. Kullanıcıları için yeni özelliklerin üzerinde sürekli bir çalışma sergileyen WhatsApp, bir çok kullanıcısının merakla beklediği yepyeni bir modu getirmek için hazırlanıyor. 2023'te kullanıma sunulan yeni özellikler WhatsApp'ın yepyeni güncellemesiyle birlikte duyuruldu. Duyurulan güncelleme artık dünyanın her yerindeki herkesin kullanımına sunuldu.WhatsApp'ın son güncellemesinin detayları ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl WhatsApp, "companion mode" yani eşlik modu adı verilen bir özellikle kullanıcıların karşısına çıkmıştı. işlev hakkında bilgiler şöyle; Bu özellik, mevcut WhatsApp hesabınızı başka bir telefona bağlamanıza olanak tanır. Yeni edinilen bilgilere göre WhatsApp, Android beta işletim sistemi kullanan kullanıcılarına eşlik eden mod özelliğini getirecek. WhatsApp geçen yıl, kullanıcılarının hesaplarına ikinci bir telefon bağlamasına izin veren bir "tamamlayıcı mod" yani eşlik modunu tanıttı. Bugün açıklanan bilgilere göre bu özelliğin WhatsApp 2.23.8.2 veya üstünü çalıştıran tüm Android beta testçileri tarafından kullanılabildiği üzerine oldu. Platform tarafından sağlanan tamamlayıcı mod, çoklu cihaz destek durumunun bir uzantısıdır. Kullanıcıların, kolay sohbet erişimleri için WhatsApp hesaplarını başka bir telefona bağlamasına olanak tanır. Söz konusu özelliğin ana cihazda aktif internet bağlantısının olmasına gerek kalmadan çalıştığı söyleniyor.Tamamlayıcı Mod artık Android Beta kullanıcıları için kullanılabilir. İkincil bir Android cihazı bağlayabilirsiniz. Bu özelliği denemek için, kullanıcıların ikinci bir Android telefona WhatsApp Messenger ya da Business uygulamasının beta sürümünü indirmeleri gerekecek. Bu adımdan sonra, uygulama birincil telefonunuzda çalışırken, uygulamada Cihazı Bağla'yı seçebilirsiniz. Ancak, Ayarlar'a gidip Bağlı Cihazlar'a girebilirsiniz. İkinci telefonun ekranından QR kodunu okutarak iki cihazı birbirine bağlayabilirsiniz. Yeni özeelikle birlikte artık her iki cihazınızda sohbet geçmişinize sorunsuz olarak erişim sağlayabilirsiniz. Söz konusu özellik henüz beta aşamasındadır. Bu, bazı işlevlerin henüz kullanılamadığını gösterir. Companion Mode özelliği ile ilgili iOS beta test kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok.