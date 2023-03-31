WhatsApp'ta 'kuzenim yazmış' derdine son! Yepyeni özellik tüm hataları düzeltecek: Android ve iOS için duyuruldu







MESAJ DÜZENLEME ÖZELLİĞİ











WhatsApp, kullanıcıların yazım hatalarını düzeltmelerine yardımcı olmak için mesaj düzenleme özelliği üzerinde çalışıyor. Artık mesajları düzenleyebileceğiniz yepyeni güncelleme geliyor. Detaylar haberimizde...WhatsApp'ın beta sürümünde bulunan bir uygulama içi bildirime göre, mesaj düzenleme özelliği yakında tüm kullanıcılar için aktif hale gelecek. Ancak henüz nasıl çalışacağı net değil ve özellik iptal edilebilir.Mesaj düzenleme özelliği kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar gönderdikleri mesajları yaklaşık 15 dakika içinde düzenleyebilecekler. Düzenlenen mesajlarda "Düzenlendi" etiketi yer alacak, böylece alıcılar mesajın değiştirildiğini bilecekler. Ancak uygulamanın mesajın önceki halini kaydedip kaydetmeyeceği henüz bilinmiyor. Bu özellik, yazım hatalarını düzeltmenin yanı sıra, yanlış anlaşılmaları ve karmaşayı önlemek için de kullanışlı olacak. Yakında WhatsApp kullanıcıları, parmak hatalarını düzeltmek için mesajları düzenleyebilecekler.