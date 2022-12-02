TEKNOLOJİ
02 Aralık 2022 - 13:38

WhatsApp'ta mesaj arama kabusuna son! Geçmişteki mesajlar tarihe göre filtrelenecek..

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği tüm kullanıcılar için açmak üzere. Şimdilik beta olarak sunulan yeni WhatsApp özelliğinde kullanıcılar artık geçmiş mesajlarını ararken tarihe göre filtreleme yapabilecekler.

TEKNOLOJİ
02 Aralık 2022 - 13:38
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WhatsApp'ta mesaj arama kabusuna son! Geçmişteki mesajlar tarihe göre filtrelenecek..


Meta çatısı altında olan ve dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp, kullanıcıları için yeni özellikler hazırlamayı sürdürüyor.

GEÇMİŞ MESAJLARI BULMAK KOLAYLAŞIYOR

WhatsApp'ta mesaj arama kabusuna son! Geçmişteki mesajlar tarihe göre filtrelenecek

WABetaInfo haberine göre 22.19.0.73 güncelleme kodu ile geçmiş yazışmalardaki mesajları bulmak bundan sonra daha da kolaylaşacak. WABetaInfo'dan gelen habere göre 22.19.0.73 kod güncellemesine yanıt olarak eski mesajları bulmak çok daha kolay olacak.



Şuan beta sürümünde olan yeni özellikte kullanıcılar, artık yalnızca istenen mesaj aralığını görmek için mesaj ararken tarihe göre filtre uygulayabilecekler. Bu özelliği tüm WhatsApp kullanıcılarına açarak uygulamaya erişen kullanıcılar, Arama kutusuna gittiklerinde açılan ekrandaki Takvim simgesine tıklayarak gün, ay ve yılı seçebiliyorlar.

Bu özellik sayesinde mesajlar direkt olarak istenilen alanda görüntülenebilir. Özellikle uzun süreli yazışmalarda sık kullanılan kelimelerden oluşan mesajların bulunmasını kolaylaştırır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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