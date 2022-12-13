TEKNOLOJİ
13 Aralık 2022 - 01:09

WhatsApp'ta ne yazdığınızı artık unutabilirsiniz! Bir kez görüntüle özelliği metin mesajlarına da geliyor!

WhatsApp'ın, kullanıcıların yalnızca bir kez görülebilen mesajlar göndermesine olanak sağlayacak yeni bir özelliğin üzerinde çalışma yaptığı ortaya çıktı. Daha önce getirdiği ve fotoğraflar ile videolar için geliştirdiği bir kez görüntüleme özelliğinin artık metin mesajları için de mevcut olacağı öğrenildi.

TEKNOLOJİ
13 Aralık 2022 - 01:09
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WhatsApp'ta ne yazdığınızı artık unutabilirsiniz! Bir kez görüntüle özelliği metin mesajlarına da geliyor!


Dünya genelinde en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalışma başlattığı öğrenildi. WhatsApp'ın Android beta sürümünde yer alan 2.22.25.20 kodu ile görülen özellik, bazı kullanıcılarda kullanıcı deneyimini daha fazla iyileştirecek olarak tanımlanıyor.

WhatsApp, kısa bir süre fotoğraf ve video paylaşımlarında kullanıcıların yalnızca bir kez görüntülemesini sağlayan bir özelliği kullanıcılarına sunmuştu. WhatsApp'ın şimdi üzerinde çalıştığı özellikle aynı sistemi metin mesajları için de getirmeye hazırlandığı ortaya çıktı.



WhatsApp Bir kez görüntüle özelliği metin mesajlarına da geliyor

KİLİT SİMGESİYLE METİN MESAJI SADECE BİR KEZ GÖRÜNTÜLENECEK

Bu kez Android beta sürümünde karşımıza çıkan yeni işlev, bir kez görüntülenen bir mesajı gönderebilme olanağı tanıyor. Özelliğin modu açıkken gönderilen mesajlar karşı tarafta sadece bir kez görünecek.

Geliştirilmekte olan yeni bir WhatsApp özelliği, sohbet gönder düğmesine bir kilit işareti ekleyecektir. Tek mesaj modu açıksa, bu kilit simgesi mesajın bir kez görüntüleneceğini belirtir. Öte yandan kullanıcılar, tek seferlik bir fotoğraf veya video gibi görüntülemek için gelen mesajlara dokunabilir.

WhatsApp Bir kez görüntüle özelliği metin mesajlarına da geliyor

 Şu anda yalnızca fotoğraflar ve videolar için çalışan özellikler yakında normal kısa mesajlar için de kullanılabilecektir. En son beta sürümünde görüldüğü gibi şirket, bu sorunla ilgili aktif olarak deneyler yapıyor. Çok önemli bilgiler paylaştıysanız ve bu bilgileri alıcının telefonundan hemen kaldırmak istiyorsanız bu özellik çok kullanışlıdır. Bu şekilde, diğer kişiyle paylaştığınız mesajı manuel olarak silmenize gerek kalmaz, gönderi siz onu gördükten sonra otomatik olarak silinir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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